人正真好…辣模賣「原味汗水」1瓶要價8400元 還拒賣這天的珍藏版體液

巴西辣模賣「原味汗水」一瓶要價8400元，一堆粉絲爭相搶購，值得一提的是，她還拒賣聖保羅嘉年華當天森巴舞遊行所流下的體液。圖／翻攝自卡羅爾IG

網紅經濟無奇不有，現在連「汗水」都能變現！巴西一名擁有百萬粉絲的健身網紅卡羅爾（Carol Rosalyn），近日因出售自己運動後的汗水而引發熱議。每瓶汗水開價高達200英鎊（約新台幣8400元），在宣布擔任狂歡節森巴舞學校的「鼓手女王」後，訂單更是如雪片般飛來，粉絲爭相搶購她在排練時流下的「香汗」。

玩笑成真！森巴排練「體液」身價飆漲

現年29歲的卡羅爾曾被《花花公子》雜誌譽為「完美女性」，在Instagram上擁有超過200萬粉絲。她表示，這門生意的起頭完全是個意外，起初，她只是分享了幾張健身後大汗淋漓的照片，沒想到竟有粉絲私訊詢問「是否真的在賣汗水？」

「這幾乎是開玩笑開始的，我PO了鍛鍊時筋疲力盡的影片，結果大家真的很感興趣。」卡羅爾坦言，起初她只是一笑置之，但發現商機後決定認真經營。隨著她被宣布成為聖保羅知名森巴舞學校「Academicos do Tatuape」的鼓手女王，買家的需求量激增。

狂熱粉絲特別指名要購買她「森巴舞排練時」流下的汗水，因為森巴舞排練極度耗費體力，這讓這些汗水被視為更具收藏價值。卡羅爾也證實，這筆「賣汗」收入將用於支付她參加狂歡節的相關費用，包括製作昂貴的遊行服裝。

卡羅爾目前正全心準備2月13日於聖保羅安赫比桑巴大道舉行的遊行。圖／翻攝自卡羅爾IG

遊行當天「珍藏版」不賣 曾為美照凍傷屁股

儘管生意火爆，卡羅爾仍有自己的堅持，她透露，曾有金主開出天價，希望能買下她「正式遊行當天」流下的汗水，但被她一口回絕，「那天對我和森巴舞學校來說都非常特別，我更想把它作為私人物品保存下來，而不是賣掉。」

除了賣汗水引發話題，卡羅爾的瘋狂程度也曾登上新聞版面，幾個月前，她為了在阿根廷雪地拍攝一組比基尼辣照，在低溫下長時間曝露，導致臀部失去知覺，甚至需要緊急送醫治療，所幸並無大礙。

目前，卡羅爾正全心投入訓練，準備在2月13日於聖保羅安赫比桑巴大道（Anhembi Sambadrome）舉行的遊行中登場，聖保羅嘉年華是巴西最大的慶典之一，規模僅次於里約熱內盧，競爭激烈的森巴舞遊行更是全球矚目的焦點。



