人死了才翻盤！新竹男2婚妻為遺產驗DNA…揭「超濾真相」婚生子非親生

記者羅欣怡／新竹報導

新竹男子離婚後再娶，但過世後現任妻子發現前段婚姻的「婚生子」，並非張男親生兒。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

新竹一名張姓男子過世後，原以為塵埃落定，沒想到身後卻掀起一場「親子大翻車」的八點檔劇情。張男現任妻子赫然發現，丈夫與前妻李女婚姻存續期間所生的一名男童，表面上是依法推定的「婚生子」，實際上卻可能根本不是張男的親骨肉，內幕曝光後，整起遺產繼承瞬間變調。

判決書指出，張男於2024年12月27日死亡。張男生前曾與李女結婚，兩人婚姻關係尚未結束時，李女生下一名男童，依法自動被認定為張男之子。後來兩人離婚，張男再娶現任妻子，沒想到人走了，家庭秘密卻才正式引爆。

張男現任妻子主張，該名男童的真正生父另有其人，若繼續保留婚生子身分，等於讓「非親生的孩子」直接分走遺產，嚴重侵害她與其他繼承人的權益，於是直接提告，要求法院還張家一個真相。

法院審理期間，DNA鑑定結果顯示，張男與該名男童之間，毫無血緣關係。新竹地院最終採信鑑定報告，判決確認雙方「不存在親子關係」，最終判決確認張男與男童間不存在親子關係。

