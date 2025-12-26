「人死得不夠多」熟男恐嚇EMBA同學：我要趕進度 動機曝光！桃檢防恐小組急起訴

游姓男子在臉書發布具威嚇性的恐嚇言論，引發檢調介入偵辦，桃園地檢署已依法提起公訴。（翻攝畫面）

「某大學Ap107的人，我全部不要，全部下地獄，永世不得超生。」北捷隨機殺人案後，社會氛圍高度緊繃，一則恐嚇貼文再度引發關注。46歲、擁有國立大學EMBA碩士學歷的游姓男子，日前在臉書公開張貼「人死得不夠多，我要趕進度了」等字句，遭檢調鎖定偵辦。桃園地檢署指揮調查後，已於今（26日）依法提起公訴。

臉書恐嚇文內容是什麼？ 點名特定對象引發不安

檢調調查指出，游姓男子週二（23日）中午，以本人姓名註冊的臉書帳號發文，內容涉及對特定學校與個人進行詛咒式恐嚇，並出現「全部下地獄」「人死得不夠多」等具高度威嚇性的字眼。

由於貼文發布時間點，正值社會高度關注公共安全議題之際，相關內容迅速引起警覺，並被認定可能造成公眾恐慌。

為何發布恐嚇言論？動機曝光

檢調進一步查出，游姓男子擁有某國立大學EMBA碩士學歷，疑似因2021年間與就讀同校EMBA的同學發生糾紛，長期心有不滿。近期看到台北捷運發生重大治安事件後，情緒受影響，才在社群平台發表相關恐嚇言論。

新北市調處通報 桃檢「防範恐怖攻擊應變小組」介入

案件經調查局新北市調查處掌握後，隨即報請桃園地檢署指揮偵辦，並由檢方「防範恐怖攻擊應變小組」接手處理。

檢察官於前天（24日），前往桃園蘆竹區將游姓男子拘提到案。游男到案後坦承發文行為，檢方評估後，認定涉犯《刑法》恐嚇公眾罪，罪嫌重大，但考量尚無羈押必要，裁定以新台幣10萬元具保。

今日正式起訴 檢方重申依法嚴辦散布恐懼行為

桃園地檢署於今正式對游姓男子提起公訴。檢方同時呼籲，民眾面對未經查證的網路訊息，應保持理性與冷靜，避免轉傳或散布，造成不必要的社會恐慌。

檢方也強調，凡是利用網路發表恐嚇、威脅言論，影響公共安全與社會秩序者，均將依法從速偵辦，並即時啟動應變機制處理。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

