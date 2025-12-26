「人死的不夠多」臉書發文恐嚇公眾 桃檢迅起訴 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台北捷運發生張文隨機攻擊事件後，網路上發生多起發文恐嚇公眾言論，台灣高檢署並責成各地檢署成立「防範恐怖攻擊應變小組」，住在桃園市的游姓男子於12月24日聖誕夜前夕在網路平臺張貼「我要趕進度了。人死的不夠多。」的言論，桃園地檢署指揮調查局新北市調處將游男拘提到案，偵訊後諭令以10萬元交保，今（26）日依恐嚇公眾罪嫌起訴。

游男是於12月23日中午12時許，在社群軟體Facebook張貼「對了中○Ap107的人我全部不要全部下地獄。永世不得超生 還有吳○呈的學生我全部不要。我要趕進度了。人死的不夠多。」等言論。

調查局新北市處於各網路平臺進行科技偵蒐時，發現游男貼文，經科技偵查及快速溯源查悉係游男所為，隨即報請桃園地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官蕭博騰指揮偵辦，24日會同桃園市調查處執行搜索、拘提游男到案，經解送後檢察官諭知以新台幣10萬元交保。

檢方調查，游男就讀某國立大學EMBA，因與同學產生齟齬，並見聞台北捷運殺人案件後，在社群網站發表恐嚇公眾言論。檢方偵查後迅速提起公訴。

桃檢呼籲民眾遇未經查證之訊息，均應保持冷靜、理性，不隨意散布、轉傳不實訊息，以免造成社會恐懼不安，對於散布恐懼言論，擾亂社會秩序，危害公眾安全之不法犯行， 均將依法嚴查速辦，並由「防範恐怖攻擊應變小組」即時應變、積極偵辦，維護社會安定。

