人民保母淪白手套？副所長爽賺千萬幫鮑魚大亨落跑 訊後遭聲押
「連一鮑魚」負責人鍾文智涉嫌大規模炒股獲利4.7億元遭判刑定讞，事後卻棄保潛逃，檢調發現背後竟有官警護航，幫他偽造簽到紀錄，又發現前副所長李俊良帳戶有逾千萬元不明金流，認其中可能有行收賄之嫌，台北地檢署漏夜偵訊，將李俊良及涉嫌行賄的鍾文智大帳房葉仲清聲押禁見，另外2名涉案副所長各以30萬交保，李俊良妻子則以50萬元交保。
鍾文智因炒股遭法院判處30年5月有期徒刑定讞，他於2021年至2023年被裁定交保、限制出境出海，本應定期向派出所報到，但他卻多次未按規定報到，警政系統卻顯示簽到正常，啟人疑竇。
檢調進一步追查，發現鍾文智早就花錢買通福德派出所，協助他偽造簽名紀錄，清查相關金流發現，前副所長李俊良的帳戶內出現逾千萬元不明金流，再比對帳務資料也發現，李俊良妻子黃鈺婷在4年來多次持大筆現金到銀行臨櫃或是ATM存款，累積金額高達千萬元，檢方認定2人涉犯《貪污治罪條例》圖利、財產來源不明等罪嫌。
檢調18日兵分多路搜索，約談多名官警到案，訊後認李俊良、葉仲清2人涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；李妻黃鈺婷50萬元交保，限制出境、出海；被認為與李俊良共謀的現任福德街派出所副所長古志銘、梁思強，分別以30萬元交保，並限制出境出海。
更多鏡報報導
剴剴從白胖童變滿身傷 兒盟前執行長出庭辯「行政流程需精進」...法官痛斥：客套話
柯文哲涉貪弊案進入尾聲 法院重磅宣布「這天」一審宣判
棄養害死剴剴！生母逃亡3年落網竟討「180萬補償金」 北檢怒駁回：妳沒盡責任
其他人也在看
舒華90秒絕美桃園觀光片上線！觀看人數超冷清 網揭「最大敗筆｣
韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，17日釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。結果90秒唯美宣傳片昨天上架YouTube頻道，想不到至昨晚約10時30分，點閱數字只有2位數。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 15
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 168
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 100
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 17
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 119
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 7
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 36
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 28
中職／CP值超低！旅美幫3強投合計撈1.5億貢獻43勝
味全龍隊18日證實，已和曾仁和達成加盟共識，同樣擁有旅外資歷，返台多年表現不如預期的江少慶、王維中，也會在短期內決定未來；這3位薪資合計超過1億5千萬元的投手，生涯總共只拿下43勝，已經沒有太多本...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前 ・ 26
39歲華航林依晨要生了！倒數卸貨曬9個月「巨大孕肚」 真實狀態曝
前空姐趙筱葳（Ivy）有「華航林依晨」2016年曾和「醫界王陽明」賴弘國有過一段半年的短命婚，去年梅開二度，今年7月5日驚喜宣布夫妻倆終於迎來期盼已久的寶寶，性別是男生，昨（18）日她公開一系列「卸貨前」的絕美孕婦寫真，9月孕肚曝光。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 9
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 127
【Yahoo早盤】台股回神大漲逾300點站上月線 分析師林漢偉揭盤中2大變數
受到美股收高影響，台股今（19）日早盤大漲逾300點站上月線，截至上午9時30分，加權指數來到27,834.16點，上漲365.63點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，今日屬於跌深反彈，預計維持在相對高檔區進行量縮觀望，若為套牢的股票，建議先續抱。他也提醒，盤中需要留意日本央行的利率決策會議以及尾盤富時指數調整。Yahoo奇摩股市 ・ 42 分鐘前 ・ 4