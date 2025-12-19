人民保母淪白手套？副所長爽賺千萬幫鮑魚大亨落跑 訊後遭聲押

涉案副所長李俊良。李智為攝

「連一鮑魚」負責人鍾文智涉嫌大規模炒股獲利4.7億元遭判刑定讞，事後卻棄保潛逃，檢調發現背後竟有官警護航，幫他偽造簽到紀錄，又發現前副所長李俊良帳戶有逾千萬元不明金流，認其中可能有行收賄之嫌，台北地檢署漏夜偵訊，將李俊良及涉嫌行賄的鍾文智大帳房葉仲清聲押禁見，另外2名涉案副所長各以30萬交保，李俊良妻子則以50萬元交保。

梁思強。

鍾文智因炒股遭法院判處30年5月有期徒刑定讞，他於2021年至2023年被裁定交保、限制出境出海，本應定期向派出所報到，但他卻多次未按規定報到，警政系統卻顯示簽到正常，啟人疑竇。

廣告 廣告

檢調進一步追查，發現鍾文智早就花錢買通福德派出所，協助他偽造簽名紀錄，清查相關金流發現，前副所長李俊良的帳戶內出現逾千萬元不明金流，再比對帳務資料也發現，李俊良妻子黃鈺婷在4年來多次持大筆現金到銀行臨櫃或是ATM存款，累積金額高達千萬元，檢方認定2人涉犯《貪污治罪條例》圖利、財產來源不明等罪嫌。

黃鈺婷。

檢調18日兵分多路搜索，約談多名官警到案，訊後認李俊良、葉仲清2人涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；李妻黃鈺婷50萬元交保，限制出境、出海；被認為與李俊良共謀的現任福德街派出所副所長古志銘、梁思強，分別以30萬元交保，並限制出境出海。



回到原文

更多鏡報報導

剴剴從白胖童變滿身傷 兒盟前執行長出庭辯「行政流程需精進」...法官痛斥：客套話

柯文哲涉貪弊案進入尾聲 法院重磅宣布「這天」一審宣判

棄養害死剴剴！生母逃亡3年落網竟討「180萬補償金」 北檢怒駁回：妳沒盡責任