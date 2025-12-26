人民幣中間價遠低於市場預測，中國人行釋放緩升訊號。美聯社



中國人民銀行週五（12/26）將在岸人民幣的每日中間價定在15個月來最高點，但仍遠低於市場預期，創下歷來最大偏離幅度。外媒指出，這是中國當局有意放緩人民幣升值速度的最新跡象。

《彭博新聞》指出，中國人行週五將嚴格控管的人民幣中間價訂在1美元兌7.0358 元人民幣，較彭博對交易員與分析師的調查平均預估值弱301點（pips）；其間差距創下彭博自2018年展開該調查以來的最大紀錄。

這是2024年9月以來，人民幣兌美元匯率的最高點。週五上午的交易顯示，人民幣價格高於中間價，約1美元兌7.01人民幣。若升破7元關卡，將是2023年5月首見。中國人行將在岸人民幣的每日波動幅度限制在2%。

交易較自由的離岸人民幣已於週四升破7元關卡。《彭博新聞》指出，中國人行一方面引導人民幣走向升值，以安撫貿易夥伴；另一方面則試圖維持漸進升值步調，以避免熱錢大量湧入。

澳盛銀行（ANZ）資深策略師邢兆鵬（Zhaopeng Xing）表示：「這次中間價釋放的訊號是，人行並不希望人民幣升值過快。這與近期在季度貨幣政策會議上承諾、防範匯率超調風險的立場一致。」

儘管週五的中間價設定低於市場預期，但仍高於前一交易日。離岸人民幣在近期連續上漲後，盤整於 7.0024 附近。

包括高盛集團、美國銀行等華爾街投行均已預測，人民幣將在2026年大幅升破7，但不過中國人民銀行顯然態度更為審慎。《彭博新聞》指出，即便在中國國內，也有愈來愈多經濟學者與前人行官員呼籲讓人民幣走強，推動經濟結構脫離對出口的依賴，並降低對外貿易摩擦。

《日經亞洲》指出，美國總統川普今年4月宣布「對等關稅」措施後，人民幣曾一度走弱，但在美國大幅降低對中關稅後，人民幣已回穩。至10月底「川習會」後，美中達成貿易休戰一年的協議，緊張局勢進一步緩解。

本月初，美國聯準會（Fed）發布今年第三度降息；相較之下，中國人行自5月小幅降息0.1個百分點後，政策利率保持不變，兩國利差因此縮小。

中國人行週三公布了上週召開的今年第四季度會議聲明，強調將促進社會綜合融資成本低位運行，並重申將加大「跨周期」調節力道。部分經濟學家預期，明年人行政策仍將保持謹慎。

不過，人民幣升值幅度未如預期，難以緩解外界對中國與全球貿易順差過大的擔憂。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）本月10日曾在北京表示，中國的通膨比起貿易夥伴相對較低，導致實際匯率大幅貶值，使中國出口更便宜，延長了對出口的過度依賴。她直言，中國作為世界第二大經濟體，單靠出口已無法產生太多增長，經濟模式的轉變「早就該進行」，且應加快步伐。

