人民幣兌美元匯率中間價 創32個月新高

（中央社台北28日電）人民幣兌美元中間價今天升至6.9755，較前一天上升103點，創32個月以來新高。在岸、離岸人民幣兌美元匯率今天也雙雙升值。分析指出，近日人民幣大漲與美元下跌，以及春節前人民幣結售匯需求高有關。

綜合香港經濟日報、陸媒澎湃新聞報導，人民幣兌美元中間價今天為6.9755，較前一天上升103點，創2023年5月17日以來新高。

截至下午3時，人民幣兌美元在岸價升上6.95，一度攻上6.9439，創下2023年5月15日以來的新高。離岸價一度升上6.93，一度達到6.9298。

美國總統川普（Donald Trump）27日表示「不擔心」美元下跌後，美元指數下跌逾1%，創下2022年2月以來的新低。使非美元貨幣大漲，離岸人民幣兌美元匯率27日一度升至6.9312。

今年以來，人民幣對美元即期匯率累計升值超過0.6%。美元指數則下跌超過2%。

摩通私人銀行亞洲宏觀策略主管唐雨旋指出，雖然短期的動能已推動美元兌離岸人民幣跌破7元大關，且短期內或將持續，但從中期來看，預計該貨幣對將保持穩定區間波動格局。

她認為，人民幣是一種受央行低波動外滙管理架構管控的貨幣，若現有的政策立場不變，兌美元滙率走勢將受美元波動主導。美元上半年將處於震盪觸底的過程，下半年則有望反彈走強，這意味著人民幣兌美元難以大幅升值。

中國銀河證券在研報中指出，2025年11月底以來人民幣匯率加速升值主要受到兩個因素的推動：一是市場進入「弱美元」交易，非美貨幣普遍呈現升值；二是年末人民幣結匯需求通常季節性走強，疊加較強的升值預期，2025年年末的結匯需求顯著強於季節性，2025年12月銀行代客結售匯順差達999億美元創歷史新高，外匯供求關係有利於人民幣走強。

研報提到，觀察中國央行已釋放逆周期調節的政策信號，人民幣匯率將呈現穩健的升值狀態，而非急漲。全年來看，人民幣匯率依然是雙向波動，不會呈現單邊的升值走勢。（編輯：廖文綺/邱國強）1150128