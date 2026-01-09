人民幣夢碎！委內瑞拉變天重創北京 網紅揭：拿不到石油還淪全球笑柄

國際中心／綜合報導

隨著美國川普政府逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，北京在拉美的戰略佈局面臨崩盤危機。外媒與分析師警告，中國對委國高達百億美元（約新台幣3190億元）的石油貸款恐淪為「惡債」，無法追回。此外，委國石油回歸美元體系將重創習近平的「人民幣國際化」夢想，加上一帶一路鐵路工程爛尾、中企人員撤逃，中國恐面臨鉅額財政損失與國際形象的雙重打擊。

據《南華早報》與多位財經專家分析，馬杜洛政權的垮台對中國產生了骨牌效應。研究機構AidData估計，北京對委內瑞拉的曝險金額約為100億美元。中國人民大學拉丁美洲研究中心主任崔守軍指出，委國新政府為爭取國際貨幣基金組織（IMF）與美國援助，極可能援引西方法律中的「惡債」（Odious debt）原則，主張前政權借貸不具合法性，藉此拒絕償還對中債務。經濟學人智庫（EIU）經濟學家徐天辰也示警，新政府勢必重新談判債務，中國的「貸款換石油」協議面臨重大重組風險。

除了債務危機，財經評論員「小翠」分析指出，此事件讓中國國家主席習近平陷入極度尷尬的境地。馬杜洛曾被視為北京在拉美反美聯盟的關鍵盟友，簽署超過600份協議，如今卻遭美方逮捕，顯示中國無法提供盟友實質安全保障。更嚴重的是，中國過去長期以折扣價進口委國石油，未來若改為市場現貨交易，不僅煉油成本飆升，隨著委國重返「石油美元」體系，北京企圖藉由委國刷高人民幣結算量的金融霸權夢想也將隨之破滅。

在實體建設方面，習近平主導的「一帶一路」倡議在委國也面臨爛尾窘境。以中委聯合基金挹注27.4億美元（約新台幣874億元）的鐵路項目為例，歷時15年建設進度不到3分之1，實際營運里程僅佔規劃的0.29%。據悉，負責承建的中國國企工程隊早已撤離回國，留下殘破的建設與貪腐疑雲。

專家預測，委內瑞拉新政府上台後，將全面審查與中國的合作項目。目前佔據當地市場的華為、中興通訊等中企，恐面臨資產清查與合約翻舊帳的風險。一旦審計結果揭露更多財務黑箱，不僅賦予新政府沒收資產的正當性，更將使中國在國際上的聲譽進一步受挫。

