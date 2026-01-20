人民幣存款連跌5個月 高利專案難敵美元利差

在美元利率維持高檔、亞幣走勢偏弱下，國內人民幣資金動能走弱，但存款規模下滑幅度已明顯放慢。根據央行公布的最新資料，截至去(2025)年12月底，國銀人民幣存款餘額為1,153.63億元，單月減少5.7億元，連續第5個月下墜，並跌至近8個月低點；不過，全年降幅收斂至約40億元，顯示存款調整已進入尾聲。

從結構面觀察，去年12月外匯指定銀行(DBU)人民幣存款回溫，單月增加20.71億元、回升至883.91億元，主要來自法人戶收取人民幣貨款後暫存帳上；相較之下，國際金融業務分行(OBU)存款則因企業將人民幣匯往中國大陸支付貨款，單月滑落26.41億元，下探至269.72億元，成為當月餘額續降的主因。

廣告 廣告

央行分析，DBU端法人戶增幅大於個人戶減幅，使DBU存款呈現小幅回彈；OBU存款降低，則反映跨境資金實際支付需求仍在。同時，12月人民幣匯款總額下行至2,122.09億元，凸顯企業資金調度仍偏向實務用途，而非資金回流或投資性停泊。

市場人士認為，即便美國已啟動降息循環，但美元短期利率水準仍高，中美利差尚未明顯收斂，使人民幣資產在收益面上的吸引力有限。目前人民幣存款呈現「短期專案利率較高、一般天期偏低」的結構。

銀行端1個月期人民幣定存，以永豐銀行推出的4.2%專案利率最高；中長天期方面，陽信銀行3個月與6個月期利率約1%，1年期約1.2%，多屬附帶條件的專案方案。一般牌告利率水準偏低，市場吸引力有限。

若以轉存款利率觀察，中國銀行台北分行1個月與3個月期利率均為1.5%，6個月期1.55%，9個月期1.6%，1年期1.65%，整體利率曲線相對平坦。銀行業者指出，在利差未擴大的情況下，人民幣存款利率短期內難以全面上調，也使資金配置態度持續偏向保守。

原文出處

延伸閱讀