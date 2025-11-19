人民幣存款連3月下滑 10月餘額跌破1200億

國銀人民幣存款持續走下坡。根據央行最新統計，截至今(2025)年10月底，國內銀行人民幣存款餘額降至1,187.94億人民幣，較9月再減11.19億元，連續第3個月呈現下滑走勢。自今年初跌破2013年以來低點後，人民幣存款大致都在低檔震盪，當前水位約1,200億元上下，已成區間整理的「基本盤」。

從結構來看，外匯指定銀行(DBU)10月人民幣存款降至885.34億元，法人戶與個人戶皆下探；國際金融業務分行(OBU)餘額亦縮減至302.60億元。央行說明，DBU存款下跌主要是法人支付貨款，OBU則因部分企業將人民幣轉換為美元並用於對外融資，使兩者同步走低。

廣告 廣告

近期人民幣存款承壓，與全球利率環境轉變有關。央行指出，美國聯準會啟動降息後，美元指數短線反彈並維持高檔，加上美元存款利率明顯優於人民幣，使得市場資金偏向美元資產，部分企業與個人因此減持人民幣，拉低整體存款規模。不過，央行強調，觀察跨境貿易往來，人民幣仍具實質需求，目前並未看到類似關稅戰引發的劇烈波動。

值得關注的是，人民幣匯款需求同步降溫。10月人民幣匯款總額滑落至1,692.62億元，DBU與OBU匯款均較9月走弱。銀行業者分析，近期國內投資人增加申購陸股相關基金，而扣款來源多以人民幣帳戶為主，也在一定程度上提高人民幣存款支出，整體餘額呈現溫和下行。

央行同步揭露最新人民幣專案利率，一個月期以永豐銀行4.2%最高，三個月及六個月則由高雄銀行分別開出1.4%與1.5%，一年期以板信銀行的1.4%最佳。不過，這類「專案利率」多半設有特定條件，一般存款利率更低。對比之下，美元利率依舊具備吸引力，以報酬率角度來看，人民幣存款短期內仍難吸引大量新增資金。

原文出處

延伸閱讀