人民幣狂升破7，台幣呢？謝金河列3國亞洲強勢貨幣：但市場有弔詭之處

2025年投資人的心情可謂如坐雲霄飛車，封關日台股盤中一度觸及2萬9大關，終場收在28963點，全年上漲4592點，漲幅19.93%。財信傳媒董事長謝金河今（2）日在臉書以「人民幣的奇幻旅程」為題指出，2025年最後一個交易日，人民幣兌美元匯率升破7（6.986）；人民幣上次升破7還是在2023年的1年，這次從7.35到6.986，人民幣、泰銖、馬幣都成為亞洲強勢貨幣，人民幣重返升值軌道，是否能提振內需尚未可知，但這正符合原先美國希望人民幣升值的期待。

謝金河指出，就經濟學理論來看，國家出口強勁，順差擴大，貨幣會升值，如南韓剛剛公布2025年全年出口達7097億美元、進口6317億美元，全年順差780億美元，韓元理當升值，然而這些年從1079.39持續貶值到1486.96，經濟學人常拿「大麥克理論」來對台灣說嘴，其實南韓才是亞洲貨幣低估的源頭。人民幣方面，對比2025年前11個月中國出口3.41兆美元、順差1.07兆美元，出口數據漂亮，人民幣理當升值，然而人民幣升貶一向不是市場經濟，而是最高領導人拍板才算。

謝金河提到，1989年日本泡沫經濟吹破，而後陷入失落的30年，其中關鍵核心是日圓從263.5兌1美元狂升到79.75，美國也如法炮製，要求人民幣升值，但中國認為絕對不能掉入這個陷阱，人民幣堅不升值；直到近期風向突然改變，前重慶市長黃奇帆在公開演講中說中國經濟好，製造業競爭力強勁，未來10年人民幣兌美元會升值至6是最具代表性的例子，而後市場調性風向跟著改變，有人搬出高盛的理論，認為升值才能促進內需，於是升值正在凝聚共識。但謝金河也點出，市場有幾個弔詭之處。

謝金河說，一是中國順差逾1兆美元，理論上出口創造的紅利，經濟應該非常暢旺、內需消費強滾滾，但實際情況是2025年關閉超過300萬家餐廳、製造業裁員，下崗工人到處都是，大家不敢消費，「1兆美元順差紅利跑到哪裡去了？」再者是，中國內捲搶全球市占，但多數是流血割肉打擊對手，沒有高毛利率，如美團新一季財報虧損160億人民幣；另外，電動車的內捲，除了捲產業，也捲別人的國家，中國發現這不是辦法，2025年中禁止比亞迪降價3成的行動，預估反內捲可能是國策。為了提振中國人信心，任澤平（經濟學家）又跳出來說到2035年中國經濟規模可以超過美國，「這個角色過去一直是林毅夫（經濟學家），現在旗手換了人！」

