人民幣突升破7！謝金河點出背後2弔詭：符合美國期待

財信傳媒董事長謝金河。 圖：孫家銘／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 2025年最後一個交易日，人民幣兌美元匯率升破7，來到6.986兌換一美元。財信傳媒董謝金河表示，人民幣重返升值軌道，是否能提振內需尚未可知，但這正符合原先美國希望人民幣升值的期待。

謝金河表示，上次人民幣升破7是2023年元月，這次從7.35到6.986，人民幣和泰銖，馬幣都成為亞洲強勢貨幣。從經濟學理論來看，一個國家出口強勁，順差擴大，貨幣會升值。韓國剛剛公佈25年全年出口7097億美元，進口6317億美元，全年順差780億美元，韓元理當升值。但韓元這些年從1079.39持續貶值到1486.96，經濟學人常拿大麥克理論來對台灣說嘴，韓國才是亞洲貨幣低估的源頭。

謝金河指出，人民幣升破7，對比25年前11個月中國出口3.41兆美元，順差1.07兆美元，這麼漂亮的出口數據，人民幣理當升值。不過，人民幣升貶一向不是市場經濟，而是最高領導人拍板才算。

謝金河回溯，過去很多年，中國都在討論一個問題：1989年日本泡沫經濟吹破，從此陷入失落卅年，關鍵核心是日圓從263.5兌一美元狂升至79.75。美國也會如法炮製，要求人民幣升值，中國絕對不能掉入這個陷阱，人民幣堅不升值。

然而，最近幾個月風向突然改變，謝金河點名，最具代表性的是前重慶市長黃奇帆，最近在公開演講中說中國經濟好，製造業競爭力強勁，未來10年人民幣兌美元會升值至6！市場調性也跟著改變風向，有人搬出高盛的理論，認為升值才能促進內需！升值正在凝聚共識。

但謝金河也點出，市場有幾個吊詭：一是中國順差逾一兆美元，理論上出口創造的紅利，中國經濟理當非常暢旺，內需消費強滾滾才對，但實際情況是去年關閉的餐廳逾300萬家，製造業正在裁員，下崗工人到處都是，大家都不敢消費。這一兆美元順差紅利跑到哪裡去了？

其次是中國內捲在全世界搶佔市佔率，謝金河提到，多數是流血割肉去打擊對手，高營業額底下沒有高毛利率，像美團公布新一季財報虧損160億人民幣，電動車的內捲，除了捲自己的產業，也捲別人的國家。現在中央發現這不是辦法，去年中禁止比亞迪降價三成的行動，今年反內捲可能是國策。

最後，謝金河強調，經過漫長的洗禮，現在人民幣又回到升值軌道，有沒有辦法提振內需仍是未知數，但這正符合原先美國希望人民幣升值的期待！最近為了提振中國人信心，任澤平又跳出來說到2035年中國經濟規模可以超過美國！這個角色過去一直是林毅夫，現在旗手換了人。

