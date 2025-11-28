人民日報再批高市早苗：犯「九大罪」將自食其果
大陸《人民日報》在28日報紙二版發表署名為「仲音」的評論員文章，批判日本首相高市早苗涉台言論犯下「九大罪」，這篇以「嚴重越線挑釁，高市早苗終將自食其果」為題的文章稱，高市早苗在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。高市早苗嚴重越線挑釁、一意孤行，終將自食其果。
這九大罪包括：嚴重挑釁中國主權和領土完整。嚴重干涉中國內政。嚴重傷害中國人民和反法西斯同盟國以及各國人民的情感。嚴重倒行逆施、為軍國主義招魂。嚴重誤導日本人民。嚴重破壞戰後國際秩序和國際法。嚴重違反國際關係基本準則。嚴重威脅區域和平穩定。嚴重踐踏人類正義良知。
高市11月7日在國會應詢時稱，「台灣有事」可能成為允許日本行使集體自衛權的存亡危機事態，暗示武力介入台海的可能性，導致中日關係急轉直下。
評論文章談到第二大罪「嚴重干涉中國內政」時指出，高市早苗的言論向「台獨」勢力發出錯誤訊號，嚴重違反一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則。並稱支持「台獨」就是干涉中國內政，縱容「台獨」就是破壞台海穩定，這些挑釁言論不得人心、終將失敗。
談到「嚴重傷害中國人民和反法西斯同盟國以及各國人民的情感」時也指稱，日本曾對中國台灣實施長達50年的殖民統治，犯下罄竹難書的罪行，台灣同胞持續進行抗日鬥爭，共有65萬多人壯烈殉國。高市早苗身為日本首相，理應帶頭反省歷史罪行。
而談及「嚴重倒行逆施、為軍國主義招魂」時，文章則稱，從九一八事變到偷襲珍珠港，日本多次以所謂「存亡危機」為藉口發動侵略戰爭，為世界帶來深重災難，也把自身帶入苦難深淵。昭昭前事，惕惕後人！任由軍國主義死灰復燃，必將再次把日本引向萬丈深淵。
而闡述「嚴重威脅區域和平穩定」的罪行時，文章稱，日本首相高市早苗發表的錯誤言論，威脅亞洲地區和平，也是對世界和平的巨大挑戰。如果不能懸崖勒馬，前面就是萬丈深淵。
