人民日報編輯慘了！習近平寫習近乎 過往案例揭最慘下場

中國國家主席習近平今（30日）與美國總統川普在韓國釜山會面，展開約3小時對談，中國各大官媒第一時間發布習近平談話，沒想到有媒體誤把習近平名打成「習近乎」，引發網友熱議。

據網友截圖，人民日報該則新聞標題雖將習近平名字打對，但導言卻誤將習近平打成習近「乎」，X帳號「李老師不是你老師」也分享網友提供截圖，迅速引發網友討論。

他打錯習近平名諱 網默哀：涼了

中國網友分析，打字的人可能是使用「五筆打字」，或是使用手寫才導致辨別錯誤。不過將國家主席習近平名諱打錯，還發生在有關於川習會的重要報導上，讓網友不禁為其默哀說「這不得滅九族」「準備捲鋪蓋走人吧 鐵飯碗丟了」「讓我們為馬宇杭同志默哀」「作者編輯都要涼了」「皇帝的避諱而已」

寫錯習近平名字非首見 最慘下場曝光

事實上，過去也曾有媒體將習近平名字打錯，同樣發生在重要報導上。2013年福建廈門《海西晨報》頭版標題將習近平打成「習進平」，還已經印成報紙發出去，據報導2名編輯因此被「停職」。

類似不僅一次發生，2011年廣西《南寧晚報》也曾在頭條誤植「習進平」回收13萬份報紙，另外《央視網》2010年也出包過，旗下的網路電視台把當時還是國家副主席的習近平名字，打成「刁近平」（應為习）。

