人民日報：「讓美國再次偉大」與中國發展不相悖

（中央社台北28日電）美國總統川普（Donald Trump）的「讓美國再次偉大」（MAGA）口號，被中國官媒用來向美國喊話維繫美中關係。人民日報今天發表文章說，從長遠看，中國發展與美國實現「再次偉大」並行不悖，中美兩個大國「完全可以相互成就、共同繁榮」。

人民日報今天以「鐘聲」為名，發表題為「以求同存異妥處雙方分歧」的評論文章，是該報「2025中美經貿啟示錄」系列文章的第3篇。「鐘聲」是該報重要評論文章的常見署名之一，寓意「中國之聲」，是對外國發聲喊話表態的專欄，旨在向外傳達中共官方意圖。

這篇文章宣稱，2025年中美經貿互動在元首共識引領下「重歸平等對話正軌」，清晰印證了「對話比對抗好」的道理。但對話「須有原則底線」，雙方應該尊重彼此核心利益和重大關切，尊重對方自主選擇的發展道路，「一旦越線搞訛詐施壓，對話將難以為繼」。

文章又說，歷史一再證明，中美之間「沒有邁不過去的坎（障礙），沒有管控不了的問題」，只要堅持「相互尊重、和平共處、合作共贏」，兩國完全可以構建穩定、可持續的建設性關係。

這篇文章提到，妥處分歧，既要出現問題時善加管控，更應平時多架橋梁，促進相向而行。雙方應「多栽花、少栽刺」，通過擴大人文交流增進理解，讓真實聲音穿透偏見迷霧，讓「尊重與共識在交往中生根發芽」。

文章最後說，從長遠看，中國的發展振興與美國實現「再次偉大」並行不悖。秉持求同存異的精神，「以對話取代對抗，以合作化解分歧，以大局駕馭矛盾」，中美兩個大國「完全可以相互成就、共同繁榮」。（編輯：邱國強/朱建陵）1141228