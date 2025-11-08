「人民有錢有閒」去國旅？他批賴清德胡說：民進黨還想漲健保費、砍公教年金

因住宿價格昂貴，民眾普遍認為國旅CP值太低，不少人轉而選擇出國旅遊，針對此情況，總統賴清德昨（7）日出席台北國際旅展開幕式時直言，「人民有錢有閒，要引導到觀光」，並宣布將組成國家隊，推動台灣觀光轉型升級。對此，國民黨青年軍賴苡任批評，賴清德不是邏輯有缺陷，就是在敷衍旅遊業者。

賴苡任在臉書發文表示，賴清德說發展國旅的有利條件已經具備，人民當前有錢有閒，因此前景看好，至於是哪些有利條件，有以下幾點：1、連假變多了，3天連假多達9次；2、0-6歲國家一起養；3、高中職免學費；4、私立大學每年補助3.5萬；5、長照3.0；6、單身租屋年收入62萬免稅；7、四口之家年收入164萬免稅；8、三代同堂年收入212萬免稅。

根據上述，賴苡任認為，如果要討論這個問題，應該先確立邏輯鏈條是否正確：上述的條件跟提升國旅有什麼因果關係？即便上述的條件能提升旅遊，為什麼一定是國旅？國旅蕭條的問題是因為之前沒有上述的條件嗎？

「我發現賴清德邏輯死亡！這些條件聽起來都像是政令宣導，到底跟振興國旅的關係在哪裡？難怪底下一片安靜。」賴苡任表示，賴清德的邏輯是，有了這些社會福利，人民就有更多的可支配所得，因此就會去國旅，「完全在胡說八道，選出這種邏輯死亡的總統到底中華民國造了什麼孽？」

賴苡任指出，國旅蕭條的根本原因是競爭不過國外旅遊。（資料照，柯承惠攝）

賴苡任指出，國旅蕭條的根本原因是競爭不過國外旅遊，因為房價太高、沒有特色、服務良莠不齊，大家寧可出國旅遊，所以並非不願意花錢在旅遊或是沒時間。第二、賴清德講了一堆福利政策，試圖想表達政府幫人民省錢了，人民就有更多的錢了，那你們就都去旅遊吧，這是何等邏輯缺陷的思維方式。三、這些所謂的福利政策，賴清德講的包山包海，好像政府從出生到死亡都幫你安排好了，我們是社會福利國家，但真的是這樣嗎？別忘了民進黨本來還要增加健保費跟續砍公教年金。

第四、即便退一萬步，這些福利政策真的能幫人民省下更多的錢，請問大家是優先繳房貸、車貸，還是拿去旅遊？大家是拿去投資生財，還是拿去旅遊？大家是拿去賣保險，還是拿去旅遊？第五、單身租屋年收入62萬以下人群，會因為免稅後，拿免掉的稅去國旅？同理四口之家、三代同堂的人群會因為免稅後，拿免掉的稅去旅遊？賴清德腦子是不是進水了？

賴苡任最後說道，「如果要讓賴清德這段發言可以合理化，符合邏輯，唯一的解釋就是，他在敷衍旅遊業者！講一些自己也知道跟振興國旅無關的事，來做做樣子而已。」

