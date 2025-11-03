人民生計不能等 吳宗憲立委關切豬瘟影響生計 在宜蘭發聲

▲立委吳宗憲(中)由縣議員林岳賢(左)陪同聽取業者心聲。

【記者 林明益／宜蘭 報導】非洲豬瘟事件影響廣大民生問題，立委吳宗憲3日在宜蘭縣議員林岳賢陪同走訪宜蘭餐飲業者，了解不只豬農受衝擊，民眾不敢吃豬肉，餐廳訂單直落，以豬肉為主的包子、水餃攤販也首當其衝，更牽動所有仰賴豬肉產業鏈的廣大民眾。

吳宗憲立委要政府公布真相，「豬瘟不傳人」請各位鄉親放心，非洲豬瘟病毒不會傳染人！就算誤食受感染的豬肉也不會生病（官方資訊）。但現實是，民眾信心不足，導致餐廳生意慘澹。

吳宗憲在聽取業者心聲，並做了三點訴求：

訴求一：政府須加強宣導「不影響人體」，重建消費者信心！

人民求救，攤販與員工生計，指出大型餐廳或許能調整菜單，但許多仰賴豬肉為主要食材的攤商，正面臨無豬肉可賣或銷量暴跌的雙重困境，隨時可能歇業。

▲宜蘭餐飲業者為豬肉問題請吳宗憲立委協助解決生計。

訴求二：公布穩定供貨計畫與餐飲紓困，提供受衝擊產業相關救助對策。廚餘怎麼辦？政府不能丟給人民自己想辦法！

宜蘭縣每日產出30噸熟廚餘，其中15噸原供養豬場使用，面對源源不絕的廚餘，政府不能把問題丟給人民，甚至荒謬地喊「把飯吃完」來敷衍，這不是治理，是企圖轉移焦點，更應有長遠的系統性解方，不能丟給店家與人民承擔。

訴求三：統一收運、明確去化（堆肥、能源化等），加速設置「廚餘處理廠」，降低對焚化爐的依賴，保障產業永續發展。中央更應協助擴充三星有機廢棄物處理場量能。

吳宗憲表示，有在宜蘭聽到大家的聲音，會與大家站在一起，持續將宜蘭處境與心聲帶到中央，督促完整補助與長期規劃，用行動負責。(照片記者林明益翻攝)