人民覺醒！伊朗、委內瑞拉威權面臨崩解 汪浩：盼2026是獨裁者終年

不滿高通膨的伊朗民眾連日示威，圖為12月29日在首都德黑蘭街頭的抗議群眾。美聯社



2025年敘利亞獨裁者阿薩德倒台，如今伊朗最高領袖哈梅內伊與委內瑞拉總統馬杜羅也面臨政權存亡的嚴峻考驗，英國牛津大學國際關係博士、作家汪浩今（1/1）在臉書發文表示，再強硬的統治，也敵不過人民覺醒與結構性崩解的雙重壓力，直呼「新年新希望，2026是獨裁者的終年」。

汪浩提到，2025年敘利亞獨裁者阿薩德倒台，象徵中東威權體系出現歷史性裂縫。進入2026年，這股震盪並未止息，反而加速擴散。伊朗最高領袖哈梅內伊與委內瑞拉總統馬杜羅，正同時面臨政權存亡的嚴峻考驗。

汪浩指出，伊朗各地爆發近年最大規模的反政府抗議，工人、商販、學生與退休者全面上街，巴扎罷市、撕毀政權象徵，甚至出現公開呼籲推翻伊斯蘭共和國、迎回世俗國家想像的聲浪。40多年神權統治帶來的，不是反美榮光，而是貨幣崩潰、經濟窒息與世代絕望。「人民終於意識到，當年被革命摧毀的，正是伊朗最接近現代化與自由的時刻。」

他表示，委內瑞拉同樣如此。長期依賴鎮壓、操控選舉與資源分配的馬杜羅政權，在經濟崩壞與社會潰散中逐步失血，統治正當性早已耗盡，只剩安全部隊苦撐。

「更關鍵的是，獨裁者的『外部支柱』正在鬆動。」汪浩表示，中國深陷經濟下行與內部權力焦慮，俄羅斯則被戰爭與制裁拖入長期消耗戰，昔日看似堅不可摧的威權同盟，已無力、也無心再為他人政權兜底。

汪浩說，當恐懼不再有效、忠誠無法購買、盟友不再可靠，獨裁體制便會迅速老化。2026年，未必是民主全面勝利之年，但很可能是獨裁者集體終結的開始。歷史正在提醒世界：再強硬的統治，也敵不過人民覺醒與結構性崩解的雙重壓力，「伊朗、委內瑞拉獨裁者倒台後，下一個倒台的獨裁者會是誰呢？」

