「人民」不能亂用？陸連鎖咖啡挨轟蹭政府流量 火速改名整頓
大陸多地出現以「人民咖啡館」為店名且裝修高度相似的門店，成為網路打卡新地標。然而，這些咖啡館因使用「人民」二字引發爭議。據悉，「人民咖啡館」母公司為要潮（上海）文化傳播有限公司，以「人民」名義銷售商品，被大陸官媒怒轟是在蹭政府流量。
《人民網》7日發表「人民熱評：『人民咖啡館』，不妥！」的評論文章，指出「人民」一詞具有鮮明的公共屬性和深厚的政治內涵，承載著特定的社會情感與公共利益，不容褻瀆，更不能被濫用。文章表示，「要潮文化」多次申請「人民咖啡館」商標被駁回，相關部門已經就此亮明態度。該企業拿著「潮人民咖啡館」、「要潮人民咖啡館」的註冊商標，混淆視聽地經營「人民咖啡館」，被批評為對法律法規和公眾情感的不尊重。
評論還指出，「人民咖啡館」不符合商標使用的規範要求，也提醒相關管理部門應對語出驚人的店鋪招牌和廣告語及時驗明正身並作出相應處理。文章強調，營銷可以有創意，但不能無底線，講述中國故事的方式有很多種，守住道德與法治的底線是最基本的敘事方式。
據《極目新聞》報導，針對輿論批評，要潮人民咖啡館於8日發布聲明表示，對於大家的批評和建議，他們誠懇傾聽、認真接受、積極整改，並向大家表示感謝。聲明中稱，他們創立品牌的初心是對於「人民」二字的尊重和珍視，將嚴格按照註冊商標規範各個場景應用，大陸地區迅速調整為「要潮人民咖啡館」，香港、澳門地區及海外地區仍然為「人民咖啡館」。
該公司還在聲明中澄清，網路上河北同名店帳號並非其店鋪及帳號，其假借該品牌以「不是中國人」的言論傷害網友及消費者，與他們秉持的價值觀背道而馳。聲明表示，他們向每位受到傷害的消費者致以最誠摯的歉意，並已全面啟動對線上線下物料的整改工作，將大陸地區所有門店門頭加上「要潮」，所有宣傳中也規範使用「要潮人民咖啡館」。
