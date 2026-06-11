人氣作家黃山料遭批「沒料」喊告 陳沂：危機處理超爛

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暢銷作家黃山料遭旅日YouTuber「多米多羅 Domidolo」指稱作品難看，出版社三采文化則表示，要對這些「網路霸凌言論」蒐證提告。網紅陳沂直言「以訟止謗是危機處理裡面最爛的決定」。

誠品人氣作家黃山料遭指作品內容空泛乏味，出版社三采文化表示提告力挺他，但網紅陳沂給了不同觀點。（圖／翻攝自Facebook@黃山料）

回顧事件，黃山料曾是誠品暢銷3年冠軍，然而近日1位YouTuber多米多羅在影片中指出，他在實際閱讀6本黃山料的著作後，發現內容重複性高、情節模式相似，運用了大量的留白設計，充斥大量無意義換行、空白頁與「……」標點符號。

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出版社三采文化10日發聲明回應，「近期網路上出現大量針對特定作者及作品的無端謾罵與人身攻擊。部分言論近乎網路霸凌的行為，已遠遠超越理性討論的範圍，不僅嚴重傷害創作者，也扭曲了健康、開放的出版空間。針對此類可能已跨越法律底線的不理性發言與惡意污衊，三采已進行相關蒐證，並將依法審慎處理，保留後續法律責任追究之權利，我們絕不姑息任何形式的惡意霸凌，將堅定捍衛創作者的尊嚴與安心創作的環境」。

經常評論時事的網紅陳沂則認為，「我覺得公眾人物企圖以訟止謗是危機處理裡面最爛的決定」。她指出，在當今的這個自媒體時代，怕的不是被罵，是無聊到沒人想理你，若是像IU、蔡依林這類明星擁有極高支持度，那提告才會獲大眾力挺。若只是有點紅的創作者就提告，通常只會讓人覺得「進廚房還怕熱喔」，如同開餐廳卻不讓顧客給負評。

陳沂進一步指出，對公眾人物來說，有討論度就是好事，能讓內容觸及更多受眾。她以蜜蜂傳播花粉來比喻，若沒有人到自己這裡採蜜，花粉就無法散播出去，最終只能孤芳自賞、等待凋零。陳沂表示，這波黃山料之亂說不定反倒會吸引民眾去翻閱書籍，甚至意外成為粉絲。

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