人氣八點檔粉絲見面會 板橋車站湧人潮與主演相見歡

生活中心／陳佳侖 、曾宸洛 新北報導

由洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、曾智希、宮美樂，共同主演的人氣八點檔，劇情來到開播後最高潮，今天下午也在板橋舉辦見面會，現場湧入大批粉絲潮聖，爭相目睹偶像風采，演員群也帶大家一起嗨跳主題曲，現場氣氛相當歡樂。

手拿應援海報，熱情對鏡頭打招呼，板橋車站的購物廣場，下午湧入大批人潮。

粉絲：「很興奮啊，九點多就坐公車來了，我們從林口來的。」

粉絲：「以往都是在電視才看得到他們，現在可以近距離的跟他們，面對面的看到，覺得很興奮。」

粉絲：「可以見面真的很興奮，昨天晚上都沒辦法睡覺。」

粉絲早早就來卡位，就是希望能親眼目睹八點檔偶像風采。

觀眾擠爆"豆腐媽媽"見面會現場。（圖／民視新聞）

演員洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、曾智希、宮美樂，一起在台上大跳，八點檔主題曲，嗨翻全場，更邀請粉絲一起上台熱舞，把現場氣氛炒到最高點。

演員 蘇晏霈：「看到這麼多，支持喜歡豆腐媽媽的粉絲，就是覺得那個累已經，都消失不見了，謝謝你們，我們會繼續努力，做出更好的戲。」

演員 洪都拉斯：「我已經很久沒有看到，我女兒了，我在想到底我在這邊，要維持一個幸福的家庭，還是要拍一部幸福的好戲，給大家呢，結果看到我們現場，有這麼多人，我真的好像這一陣子的事情，都值得了。」

演員 藍葦華：「我真的拍到很累，不過累得有價值，我真的覺得很感謝，給大家看到不一樣的八點檔，真的很感謝大家，我們會繼續堅持下去放心。」

遊戲環節還有粉絲親自送上手做卡片，讓演員們直呼超感動。

觀眾擠爆"豆腐媽媽"見面會現場。（圖／民視新聞）演員 宮美樂：「每個細節每個情節，大家都有很認真看進心裡，我覺得這個超級無敵感動的。」

演員 曾智希：「最近都是沒日沒夜一起拍戲，所以就是出來透透氣，感受一下大家的熱情其實很棒。」

演員 曾子益：「每天都在攝影棚裡面，然後這次可以跟大家一起互動，感受到那個熱情，覺得好像又充了電一樣。」

演員 謝瓊煖：「我要許願，我覺得可以跟粉絲見面，真的很開心，然後我們可以，在民視的廣場跟粉絲見面。」

不只影后謝瓊煖許願，粉絲們也敲碗見面會，能一場接一場，把劇中的感動，帶到台灣的每個角落。

原文出處：八點檔見面會！ 粉絲擠爆板橋車站現場與演員熱情互動

