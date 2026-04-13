人氣動畫新番OP被抓包使用AI！霸權社「承認了」急致歉修改

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由知名動畫公司 WIT STUDIO（霸權社）製作的《小書痴的下剋上》第四季於 4 月 4 日開播後，其 OP 片頭曲的背景遭眼尖觀眾抓包，疑似使用了生成式 AI 技術。事件延燒後，WIT STUDIO 於 4 月 10 日發官方道歉聲明，坦承內部管理和審查機制的疏失，導致 OP 的部分背景確實混入了違反公司規定的 AI 生成素材，下架了原本的無字幕版 OP 影片。

霸權社使用 AI 當 OP 背景讓許多動畫迷驚訝。（圖源：TVアニメ「本好きの下剋上」公式 官方劇照）

為了彌補這次的製作瑕疵，官方宣布採取全面的補救措施。動畫從第 2 話開始，把 OP 中使用到 AI 的背景全部替換為重新手繪的版本，而已經播出的第 1 話也進行了修正。

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此外，這次的重製作業可能會影響到未來 Blu-ray BOX 和 DVD 的發售時程。官方也特別澄清，負責美術指導的 NAM HAI ART 並沒有參與這次事件，且除了 OP 之外，動畫本篇完全沒有使用任何生成式 AI。

會被發現是因為許多觀眾指出 OP 畫面中出現了品質超低、線條扭曲以及背景細節不連貫等生成式 AI 常見的典型破綻。這些突兀的作畫瑕疵和過去 WIT STUDIO 高水準的作品產生巨大落差，因此很快就在社群上引起大量討論與質疑，最終才促使官方介入進行內部調查並證實了粉絲的猜測。

WIT STUDIO 官方聲明就提到，雖然公司一直在對新技術保持關注和留意動向，但直到目前為止，原則上並不允許在自家作品中使用生成式 AI。並承認這次事件的發生完全是公司的管理和審查問題，向所有粉絲、原作者以及相關人員致歉。而這裡說的原則上，其實是 2023 年 Netflix、WIT STUDIO 和微軟日本分部合作，背景曾使用 AI 生成輔助的一部實驗性動畫。

不少觀眾認為，雖然能理解業界嘗試用新技術提升效率，但 OP 是一部動畫的門面，直接放上帶有明顯瑕疵的 AI 背景嚴重破壞了觀影體驗和創作價值。雖然對於官方誤用的說法保持懷疑，但但多數粉絲對於 WIT STUDIO 願意迅速承認錯誤、給出透明的調查結果，並承諾重新手繪替換的負責態度給出好評，希望官方能記取教訓加強未來的審核機制。