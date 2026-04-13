人氣動畫新番OP被抓包使用AI！霸權社「承認了」急致歉修改
由知名動畫公司 WIT STUDIO（霸權社）製作的《小書痴的下剋上》第四季於 4 月 4 日開播後，其 OP 片頭曲的背景遭眼尖觀眾抓包，疑似使用了生成式 AI 技術。事件延燒後，WIT STUDIO 於 4 月 10 日發官方道歉聲明，坦承內部管理和審查機制的疏失，導致 OP 的部分背景確實混入了違反公司規定的 AI 生成素材，下架了原本的無字幕版 OP 影片。
為了彌補這次的製作瑕疵，官方宣布採取全面的補救措施。動畫從第 2 話開始，把 OP 中使用到 AI 的背景全部替換為重新手繪的版本，而已經播出的第 1 話也進行了修正。
此外，這次的重製作業可能會影響到未來 Blu-ray BOX 和 DVD 的發售時程。官方也特別澄清，負責美術指導的 NAM HAI ART 並沒有參與這次事件，且除了 OP 之外，動畫本篇完全沒有使用任何生成式 AI。
會被發現是因為許多觀眾指出 OP 畫面中出現了品質超低、線條扭曲以及背景細節不連貫等生成式 AI 常見的典型破綻。這些突兀的作畫瑕疵和過去 WIT STUDIO 高水準的作品產生巨大落差，因此很快就在社群上引起大量討論與質疑，最終才促使官方介入進行內部調查並證實了粉絲的猜測。
WIT STUDIO 官方聲明就提到，雖然公司一直在對新技術保持關注和留意動向，但直到目前為止，原則上並不允許在自家作品中使用生成式 AI。並承認這次事件的發生完全是公司的管理和審查問題，向所有粉絲、原作者以及相關人員致歉。而這裡說的原則上，其實是 2023 年 Netflix、WIT STUDIO 和微軟日本分部合作，背景曾使用 AI 生成輔助的一部實驗性動畫。
不少觀眾認為，雖然能理解業界嘗試用新技術提升效率，但 OP 是一部動畫的門面，直接放上帶有明顯瑕疵的 AI 背景嚴重破壞了觀影體驗和創作價值。雖然對於官方誤用的說法保持懷疑，但但多數粉絲對於 WIT STUDIO 願意迅速承認錯誤、給出透明的調查結果，並承諾重新手繪替換的負責態度給出好評，希望官方能記取教訓加強未來的審核機制。
其他人也在看
紅魔11 Pro 疑跑分作弊，3DMark 將其成績全部作廢， Nubia 拒不認錯
文章來源：Qooah.com 近期，3DMark 所屬的 UL Solutions 發佈官方公告，表示會把紅魔旗下的紅魔 11 Pro、紅魔 11 Pro+ 兩款旗艦機型移出 3DMark 性能排行榜，並且跑分成績全部作廢。 此次事件是上個月 Youtube 用戶 Saityo 進行的投訴，表示紅魔11 Pro 的 3DMark 跑分結果存在異常。3DMark 測試團隊隨後進行專項調查，最終確認裝置違反了基準測試的官方規則。 3DMark 官方規定，嚴格禁止廠商通過偵測測試軟件，進行針對性的專項優化，相關的行為都會被認定為「作弊」。 3DMark 採用了兩組對照測試的方案，一組為 Google Play 可下載的公開版 3DMark，另一組為不對公眾和廠商開放的私有更名版 3DMark，兩款軟件的測試流程完全一致，最終卻出現了公開版比更名版本分數高出 24% 的情況。 除此之外，涉事機型在偵測到運行公開版 3DMark 時，會完全無視系統安全限制，強行推裝置性能表現，默認開啓類似「暗黑模式（Diablo Mode）」的高性能檔位，機身局部甚至出現溫度超過 50℃ 的情況，用戶可能存在低
蘋果平價 NB 賣爆 筆電市場面臨洗牌
蘋果MacBook Neo定價犀利，掀起市場搶購潮，不僅直接侵蝕Wintel陣營一般入門級筆電市場，主打教育市場的Google Chromebook恐怕也會遭殃，進而引發一波筆電市場洗牌。
AI「蟲蟲大作戰」 臺北醫院每月3,500人少抽血
《圖說》檢驗科主任洪忠志醫師自主開發「蟲蟲大作戰」寄生蟲辨識輔助工具。〈臺北醫院提供〉 【記者葉柏成／新北報導 […]
5分鐘寫完、伺服器0元！靠AI做漫畫「毛小孩靈光一閃」網站吸千萬人朝聖
AI 技術快速發展，各種有趣的應用不斷誕生。最近一名日本網友電電猫猫（@nya3_neko2）開發了一款名為「InspirationCat」的網頁工具，能自動去除動物照片背景並加上漫畫中常見的「靈光一閃」（キュピーン）集中線特效，沒想到上線後迅速引發社群瘋狂轉發爆紅，累積超過 5100 萬次瀏覽。
阿提米絲2號完成繞月 NASA慶祝
本報綜合外電報導 美國太空總署阿提米絲二號太空人當地時間十一日對歷史性繞月任務表示驚…
HONOR 600系列真機，成數字系列史上最頂規格
文章來源：Qooah.com 榮耀通過官方社交平台釋出了的預熱影片。從預告來看，新機在外觀和交互方式上都有不小的變化。背部是一塊橫向排布的大尺寸鏡頭模組，搭配亮眼的橙色背板，以及一體式冷雕玻璃工藝，整機手感溫潤，十分有觀感。正面則是一塊中置挖孔直屏，採用了四邊極窄的等寬設計，配合光澤感明顯的金屬中框，既提升了整機的質感，也帶來了更舒適的握持體驗。 博主爆料，該系列將包含 HONOR 600 和 600 Pro 兩款型號。其中 Pro 版將搭載高通 Snapdragon 8 Elite 處理器，性能釋放相當強勁。影像方面，後置主鏡像素高達 2億，並配有一個 3.5倍光學變焦的長焦鏡頭。這套硬件組合也讓 HONOR 600 Pro 成為數字旗艦系列有史以來規格最頂的一代，輕鬆應對大型遊戲還是應對複雜拍照場景。 HONOR 600 系列在機身側邊新增了一粒獨立的 AI 實體按鍵。用戶通過這個按鍵，可以一鍵喚起智能助手 YOYO，也能快速調出支付碼或啓動相機，日常操作更加高效。此外，新機還加入了超聲波屏下指紋識別，即使在濕手或強光環境下，也能實現快速、精准的解鎖。
Q Burger 本公司公告部分資訊系統遭受網路攻擊事件說明
公開資訊觀測站重大訊息公告(7797)Q Burger-本公司公告部分資訊系統遭受網路攻擊事件說明1.事實發生日:115/04/112.發生緣由:本公司於115年4月11日清晨偵測到部分內部資訊系統發生異常，經初步研判為網路攻擊事件。3.處理過程:本公司已於第一時間啟動資安應變機制，進行系統隔離及相關防護措施，並委請外部資安專業機構協助進行鑑識分析及復原作業，同時已向主管機關通報並向刑事警察機關報案。4.預計可能損失或影響:截至目前評估，本事件影響範圍主要侷限於部分內部行政系統，本公司核心營運相關系統運作正常，對公司整體營運尚無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.改善情形及未來因應措施:目前已經與國際級網路資訊安全處理公司合作解決，此事件後將持續提升網路與資訊基礎架構之安全控管，並持續密切監控，以確保資訊安全。7.其他應敘明事項:無延伸閱讀：Q Burger 115年3月營收2.10億、年增8.66%Q Burger訂6/23召開股東會 資料來源-MoneyDJ理財網
打開推進器！大神耗時8個月手工打造《閃電霹靂車》超帥CG，卻被網友誤認AI戰翻
一名中國創作者花費 8 個月閒暇時間，以 Blender 純手工重製了《閃電霹靂車》的經典場景 CG 動畫分鏡，影片在 B 站上傳後被台灣粉絲轉傳到社群上，除了影片本身的話題外，沒想到卻有人誤認為這是「AI 生成」，引起另類討論。
友達能源事業分割讓與子公司達耀能源 8月完成、價值7.8億元
面板大廠友達（2409）今（13）日重訊宣布，為優化組織架構與價值轉型，將公司能源事業分割讓與100%持有之子公司達耀能源。此外，計畫於8月完成分割後，連同多項轉投資事業股權，以約8.6億元總價處分予星耀投控。藉由能源事業公司化，由更專業聚焦的平台承接運作，進一步提升營運效率與市場競爭力。
大谷翔平1舉動罕見挨罵 總教練臭臉公開開砲：不能接受的失誤
美國MLB道奇隊明星球員大谷翔平今（13日）在對決遊騎兵的比賽中，因為3局一次跑壘判斷失誤，讓隊友遭到夾殺，當時2人出局，一二壘有跑者，正逢最近手感發燙的隊友Andy Pages要上場，絕佳的得分機會因此熄滅，終場道奇以2：5敗給遊騎兵，讓總教練羅伯斯賽後相當不滿。
「辛樂克」恐猛鬼升級！氣象署急警「8縣市抓穩了」強風掃蕩不輸輕颱
生活中心／綜合報導根據交通部中央氣象署最新資料顯示，今年第4號颱風「辛樂克」目前位於關島東南方海面，距離台灣約3700公里，預估今（12）日晚間有機會增強為強烈颱風。綜合歐洲模式（ECMWF）及美國系集模式（GEFS）預測路徑，颱風未來將朝關島附近移動後逐漸北轉，並於日本南方海面出現「大迴轉」趨勢，但整體距離台灣相當遙遠，短期內不會對台灣天氣造成直接影響，部過氣象數也提醒，接下來受到西南風偏強影響，自12日起至13日灣間，8縣市陣風上看8級，威力猶如輕颱絕對不能掉以輕心。
日職》林安可再見轟原來是拿他的球棒！ 西口文也監督賽後大讚：這是很棒的全壘打
日職西武獅隊台灣好手林安可今天在對戰羅德隊比賽10局轟出再見全壘打，幫助球隊以2比1贏球，林安可賽後也認為，自己其實有偉大的目標，就是希望跟郭源治一樣，在日職留下很好的成績，而他這場開轟也是生涯首轟，拿的是長谷川信哉的球棒。
獨家／郭台銘16歲女兒太狂！赴美參加「機器人奧運」奪最高榮譽 曾馨瑩好驕傲
鴻海創辦人郭台銘與夫人曾馨瑩育有2女1子。其中，16歲的大女兒「妞妞」近日赴美國拉斯維加斯，參加FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition，FRC）區域賽，最後抱走象徵最高榮譽的「影響力大獎」（Impact Award），讓媽咪曾馨瑩相當驕傲。
逼退李貞秀內幕／李貞秀「討金錢補償」立委掰了 她向高層討要金額曝光
民眾黨中評會今（13日）下午決議開除立委李貞秀黨籍，讓她就職不滿三個月立委身分正式終結！中評會開鍘的理由除證實本刊今早所揭露李貞秀向高層哭訴討要生活費、要高層「展現誠意」，本刊進一步調查，當創黨主席柯文哲等黨內高層找她密談時，她竟開口稱，辭立委的前提是，黨要「補滿她剩餘立委任期的薪水」。
伊朗海軍近乎全滅 但剩下這10%戰力才是真正威脅荷姆茲海峽主力
美國總統川普表示，目前讓荷姆茲海峽無法通行的唯一原因是伊朗散布的一些水雷。但事實上，伊朗除了仍舊擁有可以攻擊威脅商船的數千枚飛彈，伊朗革命衛隊的海軍快艇、自殺小艇，也仍舊大體存活，對航道有嚴重威脅。
荷莫茲海峽又被封，但這次是美國幹的！川普緊急宣布「禁止所有船隻進出，繳錢給伊朗也別想過」
根據美國與伊朗之間的和平談判宣告破局後，美國總統川普（Donald Trump）12日突然拋出震撼彈，強硬表態「立即開始封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）」，而且美軍將在國際水域「全面攔截任何曾經向伊朗繳納過路費的船隻」。伊朗國家媒體稱，已向南部沿海地區派遣特種部隊，做好應對潛在入侵的準備。川普表示，在伊斯蘭馬巴德與伊朗代表舉行的談判破局後，......
厚衣還不能收！氣象專家曝「降雨、轉涼時間」 4月天氣預測一次看
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導全台天氣今（12）日呈現多雲至晴，不過這樣的好天氣恐怕不會持續太久，氣象專家林得恩提醒，4月17至4月22日將會有1至2波冷空...
美伊談判破局！2油輪「荷莫茲海峽前急掉頭」 1艘堅決挺進下場曝
美國、伊朗的和平談判12日破局，外界密切關注戰情是否升溫。外媒《彭博社》報導指出，談判破局之際，有三艘與伊朗並無直接關聯的大型油輪開往荷莫茲海峽，其中兩艘靠近海峽後不明原因掉頭，另一艘則是順著伊朗批准的航道開進波斯灣。
美伊戰事越拖越久！白宮檯面喊穩 私下全在慌一件事
在川普總統對伊朗發動攻擊與隨後達成停火協議的過程中，始終籠罩著一個重大的非軍事懸念：美國經濟是否會因為一場曠日持久的戰爭而遭受重創？ 白宮內部的經濟算盤 自今年初以來，川普及其顧問團便私下聽取內閣官員、政治盟友與企業領袖的建言，討論若戰事無法在
白沙屯媽祖8天進香路線遭疑「早就排好的？」 朝天宮董事長不藏全說了
一年一度宗教盛事「白沙屯媽祖進香」在12日深夜23時55分出發，展開8天7夜的北港進香行程。由於白沙屯媽祖每年的進香時間和路線皆不固定，全由媽祖指示日程和「行轎」指引路程，其傳奇色彩每年都吸引了上萬「香燈腳」相隨。針對很多人都懷疑白沙屯媽祖進香的路線都是早就排好的？朝天宮董事長蔡咏鍀曾拍抖音短片回應了。