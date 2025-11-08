人氣可頌連續獲台中十大、台灣百大伴手禮 推出感恩祭回饋消費者
[Newtalk新聞] 台中市人氣可頌專賣店「獻 iminding」今年一舉奪下「2025台中十大伴手禮首獎」與「2025台灣百大糕餅伴手禮金質獎」，11月在全門市推出感恩祭優惠，也到台北夢時代二館設了快閃點。
「獻 iminding」台中店位在西區五權一街57號，這次感謝祭主打每日手工現做圓可頌，用真誠與匠心打造屬於這個季節的溫暖滋味，目前已推出25種以上創意口味，其中「青山桂花烏龍」融合焙茶香氣，清新回甘，榮登人氣首選；經典「青蔥圓可頌」則由田銜合作供應新鮮青蔥，鹹香誘人，廣受老饕喜愛。
除了可頌，明星商品「千層捲捲酥」更屢獲國際肯定，榮獲iTQI國際絕佳風味獎三顆星認證，為市場唯一獲此殊榮的產品。其層層酥脆、減糖設計搭配質感焦糖香氣，不僅美味更兼顧健康，更一舉奪下「2025台中十大伴手禮首獎」與「2025台灣百大糕餅伴手禮金質獎」，外型精緻大方，是送禮自用兩相宜的首選禮盒。
即日起至11月30日，全門市推出感恩祭優惠：現烤可頌系列「買七送一」，加碼滿七顆即可盒裝攜帶；雙拼蛋捲「買二送一」，空心原味或空心巧克力任選；空心蛋捲任選五盒只要1,000元；蛋捲全系列享三盒95折、五盒9折優惠。千層捲捲酥更推出超值組合——12入裝3盒999元、20入裝3盒1,500元，數量有限，售完為止。
目前於台北夢時代二館設有快閃點，方便北部民眾品嚐；台中門市位於西區五權一街57號（04-2378-3202）、台南門市於中西區慶中街114號（06-214-7200）皆同步參與活動。
