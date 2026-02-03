人氣天團主唱「演唱會前5天」持毒遭逮！官方回應了

娛樂中心／張尚辰報導

Micro（右）因持有乾燥大麻遭到當地警方逮捕。（圖／翻攝自 Def Tech 官方IG）

日本雙人音樂團體「Def Tech」以獨特曲風走紅樂壇，今（3）日卻傳出成員 Micro（本名西宮佑騎）涉嫌持有毒品，已於昨日遭警方逮捕。對此，所屬經紀公司發布聲明宣布，原訂舉行的出道20週年紀念演唱會將取消，相關退票事宜將另行公告；目前仍無法聯繫到Micro本人，正持續釐清相關狀況。

綜合日本媒體報導，日本厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部昨日前往位於東京都澀谷區的西宮佑騎住處進行搜索，並在屋內查獲數公克乾燥大麻，警方隨即依違反相關法令，以現行犯身分將其逮捕，案件目前仍在進一步調查中。

廣告 廣告

Def Tech官方宣布取消20週年紀念演唱會。（圖／翻攝自Def Tech官方IG）

對此，Def Tech官方IG發布聲明表示，因Micro遭逮捕一事，造成眾多粉絲及相關人士的擔憂與不便，對此深表歉意。「在籌備我們具有里程碑意義的20週年紀念演唱會之際，發生這樣的事情，我們感到非常遺憾。目前我們無法聯絡到Micro本人，正在核實相關情況。」

官方同時說明，原定於2026年2月8日 舉辦的「Def Tech 出道20週年總決賽 日本武道館演唱會」已確定取消，關於退票及後續相關安排，將在細節確認後另行對外公布。

聲明曝光後，不少粉絲紛紛留言，「真是太可惜了」、「我真的太震驚了，請告訴我這是謊言」、「真是太遺憾了，太令人沮喪了」、「我會等你為我們帶來另一場精彩的現場表演」、「請你坦誠面對這一切！無論發生什麼，我們都會等你」。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

演唱會倒數5天！人氣天團成員「家中搜出毒品」遭逮 演出急喊停

袁惟仁纏病8年病逝！陳子鴻、黃韻玲痛心發聲：一路好走

尪插管才能活！女星忍痛「放棄治療」原因曝 遭兒怒問：為何不救

謝典霖開箱豪宅挨轟！揭年輕豪砸「50萬美金」買球員卡 跩回1句曝原因

