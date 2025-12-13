人氣女團aespa快閃店來了！12/13-12/19台北限時登場

韓國人氣女團aespa出道滿五周年，最近推出全新迷你專輯和主題快閃店。（圖／東森新聞）



韓國人氣女團aespa出道滿五周年，最近推出全新迷你專輯和主題快閃店，將在12/13到12/19登陸台北，在信義區百貨展開為時一周的快閃活動。

南韓女團aespa：「I'm that one，我就是全部的我By myself，I am a Rich man。」

洗腦旋律配上俐落性感舞姿，南韓超人氣女團aespa，今年9月推出全新迷你專輯，掀起一波旋風，如今女神們也聽到台灣歌迷的心聲，在台北推出主題快閃店。

超可愛的造型毛絨掛飾相當吸睛，還有別針套組，口紅包鑰匙圈套組，現場有各式各樣的周邊商品，潮流聯名的T-Shirt以及衛衣，當然也沒少，此次快閃店是以aespa全新迷你專輯為主題。

因此場內佈滿成員的型格造型海報，瀰漫酷炫的搖滾氛圍，還設置了互動體驗區，讓粉絲可以和喜歡的女神，一起感受音樂律動，讓每個角落都成為打卡點。



快閃店將於12-13～12/19，在台北信義百貨限時開展，歌迷們都很期待準備去朝聖。



