人氣女團TWICE今早搭機返韓！大批粉絲現身送機 明年3月台北大巨蛋開唱

即時中心／梁博超報導

南韓人氣女團TWICE在結束連續兩天的高雄演唱會後，預計搭乘今（24）日上午7點多的班機離台，許多粉絲大清早便在小港機場等候偶像們。團員們在上午6時許搭乘保母車抵達機場，為了能順利搭機，機場也預先安排了通道，讓她們能在下車後直接進入通關。

TWICE在結束高雄演唱會後，今（24）日搭機離台，上百名粉絲在小港國際機場送機；團員們在上午6時許搭乘保母車抵達機場，走預留的通道順利入關，也與在場守候的粉絲揮手點頭互動。

機場預先安排了通道，讓TWICE能在下車後直接進入通關。（圖／民視新聞）

專用通道讓TWICE能在下車後不必人擠人排隊，直接進入通關，成員們也與在場守候的粉絲揮手點頭互動。（圖／民視新聞）

搭乘的飛機預計稍後上午7時5分起飛，南韓當地時間10時55分降落仁川國際機場。同時官方昨晚也宣布，明年3月TWICE將在台北大巨蛋開唱。

官方昨晚也宣布，明年3月TWICE將在台北大巨蛋開唱。（圖／理想國提供）

