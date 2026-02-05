人氣女星遭下降頭！「連續40度高燒未好轉」3年後才知真相現況曝光

記者林汝珊／台北報導

前偶像女團隊長丘普朗阿瑞昆降頭新片《邪降：覺醒》挑戰三重人格的瘋魔演技。（圖／威視電影提供）

泰國恐怖經典《邪降》系列續作《邪降：覺醒》在泰國上映後掀起現象級討論，強勢登頂票房冠軍，一舉終結科幻鉅作《阿凡達：火與燼》霸榜四周的紀錄。片中極致的痛感與殘虐視覺，被泰國觀眾封為近年最「虐胃」的觀影體驗。

曾為泰國偶像女團 BNK48 總隊長的丘普朗阿瑞昆，自《邪降女帝》徹底撕掉偶像標籤後，這次在《邪降：覺醒》獻上更極端的「瘋魔演技」。她在片中飾演受霸凌後覺醒的少女，必須在清純學生、復仇者與邪神附身三種人格間劇烈轉換。丘普朗分享，為求真實，劇組將場景佈置得極為陰森，唸誦咒語時常感到背脊發涼。

廣告 廣告

丘普朗阿瑞昆自爆，拍攝時入戲過深，幾度陷入「呆滯失神」狀態。（圖／威視電影提供）

由於入戲過深，她坦言拍攝期間的記憶相當模糊，彷彿靈魂被抽乾，「有幾天拍完直接整個人呆滯失神，情緒起伏大到失控，甚至要工作人員牽我走路，腦袋一片空白只想回家睡覺。」 她笑稱，事後看回放畫面時連自己都被嚇壞。

除了大銀幕上的恐怖演出，丘普朗在節目中更大方分享一段「被下降頭」的真實經歷。多年前她曾連續一週高燒近40度，打針吃藥都不見好轉，某次與熟悉風水的朋友聚餐時突然暈倒，對方緊急為她進行驅邪淨化儀式後，隔天高燒竟奇蹟全退。直到三年後，她才從母親口中證實當時確實遭人施咒，而施咒對象正是她心中懷疑的人選，恐怖經歷讓一旁來賓都驚呼連連。

更多三立新聞網報導

才爆違法拿藥！逃兵男星「住家變淫窟」一次戰3女 買春畫面全被拍

具俊曄為何願錄韓綜？親吐「真實原因」網驚：對大S的愛超越生死

直擊具俊曄守墓！韓綜收視創新高「一聽張蘭發言」他驚：瘋了嗎

河正宇認愛小11歲女星！「7月辦婚禮」鬆口洩感情狀態

