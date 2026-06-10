人氣女神林襄「十指緊扣馬傑森」！姐弟戀甜蜜復活 昔捲三角戀火力全開否認

林襄。翻攝林襄臉書



啦啦隊人氣女神林襄在2023年傳出與小4歲的「樂天桃猿」職棒選手馬傑森熱戀，不過，這段戀情見光死，同年年底，林襄宣佈離開樂天女孩、轉戰味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女；接著，和林襄同期同屬樂天女孩的阿布舞招認，和同隊某球星交往半年，且暗指男方劈腿，苦笑說：「對！我聽到的故事就是重疊。」爭議「三角戀」傳聞的主角被猜就是阿布舞、林襄以及馬傑森。

馬傑森（右一）遭爆料與阿布舞交往時間與林襄重疊；經紀公司稱不實訊息。取自當事人社群

阿布舞在2025年離開樂天女孩，同年上節目《三交訪談》，招認和同隊某球星交往半年，且暗指男方劈腿，苦笑說：「對！我聽到的故事就是重疊。」雖然，訪談從頭到尾，阿布舞都沒講出該名相戀的球員以及重疊的學妹名字，但主持人多次提到「很襄」等關鍵字、甚至說學妹幫「Michael」應援的口號很特別。

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這段訪談意外讓林襄成為「小三」。後來，林襄透過經紀公司指出，內容均屬不實，提醒大眾勿以訛傳訛，「有關本公司旗下藝人林襄近日無端遭特定人士及社群、媒體影射介入職棒球員感情等事，內容均屬不實，對此，謹提醒大眾勿以訛傳訛，傳播不實訊息，對於任何捏造、散播不實訊息及惡意評論而涉及不法之言論內容，本公司將會進行蒐證，依法追究相關法律責任，以維護藝人權益。」

馬傑森經紀公司也發出聲明指出，「感情重疊」屬不實訊息。「近日社群、媒體上，針對馬傑森選手之私人生活出現相關討論，關於影射選手在過往感情生活中，出現『感情重疊』之情節屬不實訊息」，對馬傑森的名譽及人格權已造成嚴重損害，「本公司對於任何虛構、失實、惡意散播、轉傳之內容皆已著手蒐集，望未經求證便予以製造、散佈、轉傳謠言之人自重」，並感謝球迷朋友一直以來對馬傑森的重視與支持，期盼大家再將焦點放回精彩的賽事中。

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