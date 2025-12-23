人氣慘輸李多慧！林襄爆收入銳減百萬 為這2原因驚傳遭經紀人「冷凍」

林襄爆出與經紀人心生嫌隙。翻攝林襄臉書

身材火辣的28歲啦啦隊女神林襄現為味全龍專屬啦啦隊Dragon Beauties成員，遭《鏡週刊》爆出與一起打拚多年的經紀人因帳目問題心生嫌隙，加上韓籍啦啦隊大舉進攻台灣，以及自身感情狀態掉粉，讓她收入比去年銳減數百萬。

《網路溫度計DailyView》揭曉2025年啦啦隊員排名，前5名都由包含李多慧在內的韓籍啦啦隊員拿下，林襄只獲第6名。此外，曾傳出李多慧開價只有林襄三分之一，廠商更願意付較低的價錢帶來高收益。

林襄經常大方展露好身材。翻攝林襄臉書

帳目認知、緋聞掉粉 林襄與經紀人生嫌隙

《鏡週刊》報導指出，林襄疑似被經紀人「冷凍」，收入與工作量銳減。主因是不願調降價碼，且林襄與經紀人莉奈對公司帳目認知不同，產生嫌隙，莉奈對林襄的工作就沒那麼力推。

再則為林襄與樂天球員馬傑森傳緋聞，不僅嚴重掉粉，許多已談好的工作也遭廠商中斷。林襄與莉奈經紀合約還有一年多，如今關係降至冰點，之後是否繼續合作，成為外界關注焦點。



