人氣樂團成軍15年「擦槍走火」陷危機 主唱認：不甘於現狀

生命樹主唱小王子（左）與佑群。（植光土壤音創提供）

成軍15年的生命樹，12日推出新歌MV〈黑羊〉 。作品取材於求學階段的故事，延伸每個人在成長過程可能遇到的霸凌議題，透過不同視角呈現受害者、加害者及旁觀者視角，顛覆心中對黑白的定義，有時你以為的善良幫助，反而將人推入萬劫不復。

在感謝祭現場，以小提琴領奏的〈黑羊〉限定演奏版，讓這首生命樹成團以來音域跨幅最廣的歌曲展現不同風貌。隨著旋律重新感受那些被標籤化的「害群之馬」會不會其實是集體意識下的「代罪羔羊」？大家眼中的問題製造者，在不同位置與視角中卻可能有完全相反的存在。這也是生命樹長年以來詮釋音樂的方式：「我們很多歌都是用這種方式詮釋，同一種感覺，在每個人身上、每一個角度，都有不一樣的表現跟感受。」

主唱小王子看著MV男主角佑群飾演如此沈重的角色，直誇對方敬業。談起學生時期，小王子爆料自己算是不太乖的一群，也承認人生許多的難得回憶正是在這段時期發生。他認為，唯有不甘於現狀，才能看見不一樣的風景：「慶幸當時的我不甘被體制馴服，那是生命中最快樂、也最勇敢的時期。正因為那時的挑戰，才換來如今能自由創作的靈魂。」作為生命樹的「內耗王」，如今他也找到方法讓自己擺脫內耗。成軍15年，生命樹也曾擦槍走火，經歷過情緒激盪的磨合與意見分歧的交鋒，但彼此總有默契：「先喝一杯再說，聊一聊就好了。」無可取代的革命情感可見一斑。

