人氣樂團QWER台北演唱會宣布加場 11/8搶票快筆記

QWER明年2月將在台北連唱2天，陪粉絲歡度西洋情人節。希林國際提供

韓國人氣樂團QWER將於明年2月14日情人節來台開唱會粉絲，由於演唱會門票日前開賣首日即銷售一空，今（5日）驚喜加碼2月15日將加場演出。加場演唱會門票將於11月8日上午11點在ibon售票網站及ibon機台同步開賣。

QWER甫於10月初完成首爾場一連3天的演出，不僅舞台與燈光設計驚豔粉絲，曲目安排上也別出心裁。除了熱血演唱〈My Name is Malguem〉、〈T.B.H〉及〈Discord〉等膾炙人口的歌曲，還特別將〈Harmony of stars〉、〈Goodbye My Sadness〉以管弦樂風格重新編曲，展現出團體不同以往的表演魅力。

廣告 廣告

而在第3天的演唱會上，QWER預告發佈及搶先公開以她們特有的感性重新詮譯翻唱的韓國國民樂團YB的經典歌曲〈Blue Whale〉，向粉絲傳達一起克服艱難恐懼，走向廣闊世界的含義，用音樂帶給台下觀眾無限的感動與慰藉。而隨著首爾場圓滿落幕，也宣示著QWER此次世界巡迴正式起跑，她們將在北美巡迴後於明年2月14日及2月15日來台演出，與河蟹（粉絲名）們度過一個浪漫又搖滾的情人節。

QWER 1ST WORLD TOUR <ROCKATION> in TAIPEI購票細節一次看

QWER演唱會決定加開1場。希林國際提供

「QWER 1ST WORLD TOUR <ROCKATION> in TAIPEI」加場演唱會門票將於11月8日上午11點在ibon售票網站及ibon機台同步開賣，演唱會票價新台幣5,600元、5,200元、4800元、3800元、3200元，所有購票者皆可參與HI-BYE。

QWER票區圖公開。希林國際提供

QWER演唱會福利圖一次看。希林國際提供



回到原文

更多鏡報報導

泫雅不忍了！婚後幸福肥傳懷孕 曬體重計認證照「瘦回4字頭」網驚：腳背都是傷

木村拓哉長女戀愛了！車站吻別排球選手被拍…已低調交往2年

起底山本由伸辣模女友！日美混血丹羽仁希桃花旺 昔與山下智久傳緋聞