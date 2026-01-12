人氣歌手唱到一半淚崩 突認：「兒子」剛過世

大Q秉洛9日在台北舉辦「唱癮」音樂會。（众悅娛樂提供）

時隔兩年，大Q秉洛9日在台北舉辦「唱癮」音樂會，他坦言開唱前一度擔心被歌迷遺忘，然而隨著現場湧入滿滿歌迷，也讓他放下不安，投入演出。

大Q秉洛舉辦專場與歌迷近距離互動，他提及去年滿40歲後，對人生與情感有了不同體會，當唱到一半時，大Q秉洛突然無預警向觀眾預告，接下來將有一件「很嚴重的事」要發生，他分享2月底將發行新歌〈寂寞日常〉，表示這首歌其實寫給所有相信「約定」的人，獻給那些曾被爽約、卻仍願意期待的心。他也分享：「約定只要有一方相信就依然存在，而愛本來就是這樣飄渺卻真實的事。」

唱到情深處，他也分享去年10月底在上海參與張震嶽的演出時，某天早上剛好去一間教堂參觀，但心裡卻異常平靜，卻又有著說不出的感傷，沒想到下午便接獲陪伴他多年的「狗兒子」在當天上午離世的消息。他說：「晚上站上舞台演出時，我感覺每一首歌都唱得很精準，但人卻不在裡面；直到唱到〈抱著你〉時，才好像突然回神，當下我把那份思念寄託在旋律裡，希望這首歌能被在遠方的『兒子』聽見。」

下半場迎來驚喜嘉賓「金曲歌后」姑慕．巴紹登台與大Q秉洛合唱〈在迦納共和國離婚〉！身為金曲獎與金音獎雙金得主的她，以極具穿透力的嗓音震撼全場，兩人情緒層次交織的演出，也讓現場氣氛推向高峰。大Q秉洛也許願新年希望大家今年能在各地看到滿滿他的消息，「我也能繼續用歌聲陪著大家一整年。」

