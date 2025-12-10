人氣泰國狗狗吊飾 推聖誕盲盒！耶誕樹、馴鹿、雪人超可愛

【看見泰國 VisionThai】出自曼谷咖啡廳BENKOFF的超人氣泰國狗狗吊飾推出最新「聖誕限定盲盒」啦！這系列一上架就在泰國IG掀起熱潮，從聖誕老人、馴鹿、聖誕樹到雪人等節慶造型，每一款都萌到讓粉絲直呼「想全部帶回家」喜歡療癒小物、或正在找聖誕交換禮物的你，絕對不能錯過。（延伸看：泰國不只奶油熊！這些吊飾也超可愛）

人氣曼谷咖啡廳BENKOFF打造2025聖誕氛圍（來源：官方社群）

可愛暴擊雙倍！以狗狗造型聞名的 Saus ✕ Pnk.ff 首度聯名，推出聖誕限量公仔，陪你溫暖過節。（來源：官方社群）

BENKOFF咖啡廳以可愛的狗狗造型聞名，這次聖誕盲盒延續品牌俏皮風格，推出多種限定造型，不只有穿上紅袍的「聖誕老人狗狗」、長著鹿角的小狗「馴鹿狗」、還有綠色蓬蓬的「聖誕樹狗」與圓滾滾的「雪人狗」。造型細節滿滿，看了瞬間能感受到聖誕氛圍。

這系列盲盒在泰國社群上討論度超高，能掛在包包、鑰匙、行李箱或相機包上，是泰國年輕族群最愛的小物。聖誕盲盒更是季節限定，搶手程度不輸其他知名泰國文創盲盒品牌。若你剛好年底要到泰國旅遊，不妨把它加入伴手禮清單！

Vision Thai看見泰國小編帶你逛BENKOFF CAFÉ：FB、IG

地點：點我看地圖

封面來源：官方社群

