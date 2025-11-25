人氣漫改劇《24分之1的羅曼史》選角曝光：申惠善X羅人友共譜「交換靈魂」羅曼史！每天隨機互換靈魂1小時愛情喜劇！

《致我的解離》申惠善劇照、《24分之1的羅曼史》漫畫、《和我老公結婚吧》羅人友劇照

【文/少女心文室】眼看2025年只剩下倒數1個多月完結，近期也有不少新劇卡司曝光！最新一檔韓劇《24分之1的羅曼史》選角曝光，預計由申惠善與羅人友主演！該劇由《偶然發現的一天》、《女神降臨》、《憂鬱症》金尚燮導演執導，《社內相親》韓雪熺和洪保熙編劇再次合作執筆！該劇改編自同名人氣網漫，講述看似不同卻有著相同傷痛的兩位男女，每天24小時中隨機交換「1小時」的靈魂，陷入愛情的浪漫喜劇！

35歲申惠善新戲邀約non-stop！過往演繹眾多羅曼史韓劇，包括《雖然30但仍17》、《死之詠贊》、《僅此一次的愛情》、《哲仁王后》、《今生也請多指教》、《歡迎回到三達里》、《致我的解離》等多樣羅曼史題材，申惠善下一部新作《隱密的監察》預計在2026年公開，另外也確定出演Netflix原創劇《杜奧女士》，緊接著申惠善下一部新作有望出演《24分之1的羅曼史》飾演電視台綜藝局傳說中的第8年PD「車珠安」，對人生給出的課題不留遺憾，直到最後都竭盡全力的人物，是職場上的幹練女強人！

31歲「長腿男神」羅人友，近期一連演出多部作品，包括《哲仁王后》、《月升之江》、《遠看是蔚藍的春天》、《魔咒的戀人》、《等待了很久》、《和我老公結婚吧》、《加州汽車旅館》等作品展現百變樣貌！而羅人友下一部新作有望出演《24分之1的羅曼史》飾演在韓國體育史上擁有前所未有紀錄的天才網球選手「劉道振」一角，有著帥氣高挑外型還有卓越的能力，但失去愛人的他，讓他背負著失去愛人的痛苦！申惠善與羅人友將共譜奇幻愛情羅曼史！《24分之1的羅曼史》有望由Netflix製作播出！

