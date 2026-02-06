人氣男團開春放大招 F.F.O、ARKis 合體攻高雄

記者林政平報導／2025 年事業全面起飛的人氣男團 F.F.O 與 ARKis 聯手拋出開春震撼彈，宣布將於 3 月 1 日登陸高雄「後台 Backstage Live」，舉辦【The Uncharted Realm】見面會。不僅是兩大男團首度南下高雄合體，更是 F.F.O 鈞嘉與 ARKis 東翰兩位「高雄之子」的榮耀返鄉舞台，意義非凡。

首度來到港都與歌迷見面，F.F.O 成員們難掩興奮又感性的心情。身為在地囡仔的鈞嘉直呼：「真的超級開心！可以回到老家表演，很期待讓高雄的朋友看到我的成長。」回想起上一次最難忘的舞台經驗，他也分享，和俊希首次公開演唱自創曲，至今仍讓他印象深刻。

俊希對此點頭認同，直言創作帶來的成就感無可取代，並預告這次將準備不同以往的演出內容，「希望帶給大家全新的感受。」而暖男擔當至琦則特別心繫南部粉絲，感性表示：「終於可以見到那些因為距離比較少來看我們的粉絲，上次跟台下的互動真的很深刻，希望這次也能感受到南部的熱情！」展現滿滿誠意。

聊到即將到來的農曆假期，男孩們瞬間回歸大孩子本色，滿口「過年經」。F.F.O 的加藤笑說，打算和台灣朋友一起打牌度過假期；彥旭則透露計畫出國走走，但也忍不住懷念阿嬤煮的菜，「什麼都好吃，但也因此胖了不少，如果今年刮刮樂中獎，一定捐公益！」而 ARKis 的彫秦則自封刮刮樂常客，自爆去年中了兩千元，今年要繼續挑戰手氣。

同樣來自 ARKis 的 Mikey 最期待的則是放鞭炮和家鄉味，他笑說：「真的好久沒吃到阿嬤煮的菜了！」李定也分享過年趣事，笑稱每年都會陪長輩和孩子玩小遊戲，「但到後面常常變成我當莊家，錢發著發著就沒了！」一席話逗樂眾人，也讓粉絲看到兩團私下親切又真實的一面。

