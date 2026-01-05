人氣男團 ENHYPEN 將出席金唱片！16日攜新專《THE SIN : VANISH》回歸，講述吸血鬼戀人為守護愛情而選擇逃亡的故事

出道滿5年，以「吸血鬼」世界觀奠定鮮明風格的男團 ENHYPEN人氣持續攀升。近日他們不僅宣布將於10日來台，登上臺北大巨蛋出席《第 40 屆金唱片頒獎典禮》，也預告將於16日推出全新迷你專輯《THE SIN : VANISH》。

高完成度的專輯概念設計一曝光便引發熱烈討論，隨著來台消息公開，也讓台灣ENGENE（粉絲名）們對ENHYPEN的金唱片舞台與回歸表現充滿期待。

ENHYPEN近期不僅將登上金唱片，更將發行全新專輯

選秀節目《I-LAND》誕生 「連結」世界的成長故事

ENHYPEN 透過選秀節目《I-LAND》誕生，由 JUNGWON梁禎元（隊長）及HEESEUNG李羲承、JAY朴綜星、JAKE沈載倫、SUNGHOON朴成訓、SUNOO金善禹、NI-KI 西村力等成員組成。團名「ENHYPEN」源自連字號（Hyphen），不僅代表透過《I-LAND》連結「練習生」與「藝人」兩個世界，也象徵成員作為藝人，能連結人與人、世代與世代，甚至在分裂的世界中建立新的連結與成長。

ENHYPEN 透過選秀節目《I-LAND》誕生

官方粉絲名ENGENE（台灣粉絲暱稱為「恩靜」）是「Engine（引擎）」的諧音，結合「EN」和「Gene（基因）」，代表粉絲既是ENHYPEN前進的動力，也與團體共享相同的情感基因，攜手連結、發展與成長。ENHYPEN 擁有完整敘事型世界觀 《DARK MOON》，故事以「吸血鬼」為核心設定，透過音樂、MV、舞台與 WEBTOON網路漫畫及小說同步展開，並與男團 &TEAM 共享同一宇宙。

ENHYPEN 擁有世界觀 《DARK MOON》，故事以「吸血鬼」為核心設定

熱門歌曲與亮眼成就 穩坐男團核心位置

自2020年出道以來，ENHYPEN 以完整世界觀、強烈舞台表現與穩定成長曲線迅速累積人氣，推出〈Polaroid Love〉、〈Bite Me〉、〈Sweet Venom〉等多首高討論度作品；此外，他們的多張專輯成功進入Billboard主要榜單，串流與實體專輯銷量同步攀升，被視為K-POP男團中具代表性的存在之一。

ENHYPEN 出道已滿五年，擁有多首熱門歌曲

16日回歸在即 新專輯《THE SIN : VANISH》營造強烈代入感

ENHYPEN 將於1月16日發行第七張迷你專輯《THE SIN : VANISH》回歸樂壇，新作延續團體一貫的吸血鬼世界觀，並以「吸血鬼戀人為守護愛情而選擇逃亡」為核心敘事，打造高度概念化的專輯結構。

《THE SIN : VANISH》概念照

本次專輯共推出 「FORBIDDEN」、「AFTERLIGHT」、「STORM」、「FUGITIVES」 四個版本，分別以記者、支持者、追擊隊與戀人的不同視角描繪同一場逃亡事件。從記者的調查筆記、支持者的收藏物品，到追擊隊的證物文件，以及戀人隨身攜帶的證件與逃亡資金，每一項專輯內容物都化身故事線索，讓粉絲彷彿親身參與這場追逐劇情。

FORBIDDEN、AFTERLIGHT、STORM版專輯內容預覽

本次，ENHYPEN將吸血鬼戀人逃亡故事具象化為實體物品的專輯設計，也讓恩靜（粉絲名暱稱）們紛紛投入，試著解讀各版本背後的意涵，並在網路討論版上大讚：「連逃亡資金都放進專輯太新鮮了」、「就像在即時觀看吸血鬼逃亡事件」、「每個版本的故事細節不同，反而更好看」。高規格的概念設計，讓專輯在正式發行前，就成功引起全球高度關注。

FUGITIVES版專輯中有「逃亡資金、證件」等內容物，讓粉絲更有代入感

首登大巨蛋舞台出席金唱片 見證ENHYPEN的全新篇章

在新專輯回歸前夕，ENHYPEN將在10日來台出席金唱片頒獎典禮，無疑為回歸行程再添關注焦點。從選秀舞台走向世界，帶著屢屢創新突破的概念敘事，ENHYPEN持續以自己的節奏拓展版圖。此次再度站上金唱片舞台，不只是年度成果的總結，更為即將展開的2026新篇章寫下完美開頭。

ENHYPEN將在10日來台出席金唱片頒獎典禮

（圖片來源：超級圓頂、X@ENHYPEN）

