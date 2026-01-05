人氣男團 MONSTA X 將出席金唱片！出道11年實力派Hip Hop組合、《NO.MERCY》選秀出身、2026 世界巡演4月台北登場

韓國人氣 Hip Hop 男團 MONSTA X 將出席在台灣舉辦的金唱片頒獎典禮，自從名單公佈後就讓許多粉絲期待不已。成軍邁入第 11 年的 MONSTA X，在歷經成員兵役空窗期後，正式回到完整合體的活動階段，去年 12 月才剛來台出席高雄 AAA 頒獎典禮，近期也同步公布 2026 世界巡演行程，確定於 2026 年 4 月 4 日 在新北市工商展覽中心舉辦《2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN TAIPEI》，再度與台灣萌貝貝們見面！

韓國人氣韓國Hip Hop男團 MONSTA X

《NO.MERCY》選秀節目出身 硬派嘻哈風格站穩國際市場

MONSTA X 為 STARSHIP 娛樂於 2015 年推出的男子音樂組合，透過 Mnet 生存選秀節目《NO.MERCY》組成，目前以 SHOWNU、玟赫、基現、亨願、周憲、I.M 六人形式活動。團體出道初期原為七人編制，成員包含元虎，惟元虎於 2019 年退出團體，此後 MONSTA X 以六人體制持續發展至今。團名結合 monster 與 my star 的雙重語意，團名「MON」源自法語「我的」，搭配象徵星星的「STA」，組合出「我的明星」之意，而「X」則象徵未知的存在；同時，「MONSTA」也與英語單字 monster 相近，延伸出「平定韓國流行音樂的怪物」之意。

MONSTA X 由六位成員SHOWNU、玟赫、基現、亨元、周憲、I.M組成

在 K-pop 尚未全面打入北美市場前，MONSTA X 便已積極布局海外。2018 年成為首組登上 iHeartRadio《Jingle Ball Tour》的 K-pop 團體，後續也憑藉英文專輯《All About Luv》《The Dreaming》及韓文作品《The X》，多次挺進 Billboard 200，奠定其在全球音樂市場的能見度。

MONSTA X 將在2026年1月10日來台出席金唱片頒獎典禮

剛迎來十週年 成員陸續歸隊

團體於去年（2025）迎來出道十週年，並推出紀念迷你專輯《The X》，象徵新階段的開始。隊長 SHOWNU 早於 2023 年完成兵役，亨願則於 2025 年退伍歸隊。

2025 MONSTA X CONNECT X - JAPAN

至於忙內 I.M，公司已說明他正為履行兵役義務做準備，並因健康狀況調整部分行程，暫不參與部分海外活動與 2026 世界巡演，但目前尚未公布正式入伍日期。

2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN TAIPEI

粉絲名 MONBEBE 的意義

MONSTA X 官方粉絲名為 MONBEBE（몬베베），於 2015 年正式公開。「MON」在法語中意為「我的」，「BEBE」則是寶貝，合起來即為「我的寶貝」。成員們也時常在演唱會與社群中以「BEBE」稱呼粉絲，這種高度親密的互動方式，正是 MONSTA X 能長年累積死忠粉絲的重要原因。

韓國人氣韓國Hip Hop男團 MONSTA X

MONSTA X 成員介紹

SHOWNU（孫賢佑）｜隊長

1992 年生，MONSTA X 最年長成員。以沉穩性格與高度責任感帶領團隊，被成員視為「父親般的存在」。出道前曾是 JYP 練習生，完成兵役後率先回歸團體活動，象徵後兵役時代正式展開。

玟赫（李玟赫）

1993 年生，以開朗性格與綜藝感著稱。曾是最後一位被選入團體的成員，卻憑藉努力與舞台表現站穩位置。私下熱愛日本漫畫，甚至自學日文，語言能力常成為粉絲話題。

基現（柳基現）｜主唱

1993 年生，團體主唱核心。嗓音清亮且爆發力強，是 MONSTA X 現場演唱穩定度的重要關鍵。個性細心，常負責整理與照顧成員，被戲稱為「媽媽擔當」。

亨願（蔡亨願）

1994 年生，身高 183 公分，以冷感外貌與反差幽默感著稱。除音樂活動外，也涉足戲劇、模特兒與 DJ 領域，是團內多元發展代表。

周憲（李周憲）｜Rapper

1994 年生，被公認為 K-pop 實力派饒舌之一。舞台能量極高，同時也參與音樂製作，是 MONSTA X 作品風格的重要推手。

I.M（任昌均）｜忙內

1996 年生，主 RAPPER。低沉嗓音極具辨識度，近年以 SOLO 藝人身分活躍於創作領域，展現更私密、實驗性的音樂面貌。目前正準備履行兵役義務。

