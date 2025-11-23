人氣男團 U:NUS 昱廷 為服飾品牌驚喜亮相

【警政時報 司徒／臺北報導】人氣創作男團 U:NUS 成員昱廷出席服飾品牌快閃活動，一現身立刻成為全場焦點。限時快閃店，現場不僅推出最新 2025 秋冬系列，也帶來多款韓國熱銷單品與台灣限定商品，吸引不少粉絲與時尚愛好者到場朝聖。

人氣創作男團 U:NUS 成員昱廷出席服飾品牌快閃活動。(圖/業者 提供)

品牌好友人氣創作男團 U:NUS 的成員 昱廷，一現身便成為現場焦點。昱廷以 「冷靜線條 × 都市極簡」造型亮相，選穿黑色雙排扣大衣作為主體造型，挺拔的肩線與俐落剪裁讓整體氣場瞬間拉滿；內搭燕麥色系的 V 領針織上衣，柔和色調中帶著立體紋理；下身搭配工裝線條感的黑色長褲，以寬直筒輪廓強化整體比例，呈現低調卻極具存在感的韓系極簡風格。昱廷分享：「衣服輪廓、線條跟比例都做的很細緻，很能撐出整體的比例，不僅實穿又很有風格。」

廣告 廣告

此次快閃店帶來全新推出的 2025 秋冬系列《The Structure of Silence》，以「沉默的結構」為靈感，運用建築感線條、立體剪裁與異材質拼接，打造出冷靜而有張力的層次輪廓。深灰、海軍藍、象牙白與沙色構成本季主調，搭配皮革、羊毛、尼龍與金屬細節，讓極簡之中仍保有動態力量，展現都會穿搭的實用度與精緻度。

品牌好友人氣創作男團 U:NUS 的成員 昱廷，一現身便成為現場焦點。(圖/業者 提供)

台灣限定《SEOUL》棒球帽也將限量推出，將在快閃期間視實際供貨情況開放販售，以簡潔線條搭配城市感字樣設計，讓消費者能輕鬆入手、完整感受韓式極簡魅力。

品牌也慶祝首度登台，快閃店同步推出多項限定活動與購物禮遇，從每日限量的來店贈、指定品項加贈托特包，到趣味十足的刮刮卡抽獎、滿額贈禮以及限量配件販售，讓消費者能在本次快閃中帶走滿滿驚喜！

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光