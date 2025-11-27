人氣男團FEniX回來了 前進南法拍《我就是無法失去你》MV帥翻遊客

CNEWS195251127a01

CNEWS匯流新聞網影劇中心／台北報導

人氣男團FEniX宣布回歸，將推出第三張專輯《參》。首波主打歌《我就是無法失去你》MV特別前往南法拍攝，歌曲已全面上線，MV也將於11月25日公開。專輯預計於12月19日實體發行。

新歌《我就是無法失去你》描述一段深刻依戀的情感，由隊長MAX與忙內承隆共同填詞，以舞曲呈現濃烈又直接的心境。此次MV攝製是FEniX首度前往南法，分別在尼斯馬塞納廣場、芒通老城區等地取景，搭配當地景色，使畫面更具層次。在芒通街區拍攝時，因五位成員造型亮眼且拍攝陣仗明顯，引來許多當地居民與遊客圍觀；拍攝結束後，現場也給予掌聲與詢問，讓團員表示「感受到友善，也更有自信完成演出」。

拍攝期間發生一段插曲。兩位當地女士得知FEniX為台灣男團後，主動邀請團員登上私人遊艇拍攝，使MV多了不同場景與視覺素材。團員表示遊艇甲板多以原木打造，因此拍攝時需全程赤腳，成為MV中的特色畫面之一，也讓團隊得以在地中海景色中完成額外拍攝。

成員浦洋因過去表演時容易大量流汗，被團員稱為「爆汗王」。這次拍攝他準備了大量紙巾，卻因當地氣候乾爽而意外完全未使用，團員笑稱「這裡的天氣很適合他」，成為拍攝時的小插曲。

FEniX 新專輯《參》將於12月19日發行，除了CD，也收錄南法120頁寫真集、南法日記、小卡及水晶串珠飾品，並附上象徵能量的「鳳凰石」與祝福小卡。更多資訊可持續關注FEniX與華納音樂官方社群。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

