人氣男星驚爆喜訊！結婚4年宣布升格新手爸 聖誕夜曬1照片疑露餡

曾是韓國MBC人氣綜藝《我獨自生活》固定成員的演員李施彥，傳出即將升格為人父的好消息。韓媒於今（26）日報導指出，李施彥的妻子徐智勝已懷上第一個孩子，夫妻倆預計在2026年迎接新生命到來，正式邁入新手爸媽行列，消息曝光後迅速引發關注。

曾是《我獨自生活》固定成員的演員李施彥，傳出即將升格當爸的喜訊。（圖／翻攝自IG）

對於外界關心的懷孕消息，李施彥所屬經紀公司Story J Company也出面回應並證實相關內容，表示：「李施彥確實即將當爸爸，但妻子具體的預產期目前不便對外公開。」公司僅低調確認事實，並未進一步說明細節。

李施彥過去因出演《我獨自生活》受到觀眾喜愛，並於2021年正式退出節目。同年，他與交往4年的演員徐智勝步入婚姻，兩人選在濟州島舉行婚禮，當時也獲得不少祝福。婚後，李施彥持續專注演員本業，陸續出演《真劍勝負》、《玩家2》等戲劇作品，演藝活動穩定，同時也逐漸將生活重心放回家庭。

韓國男星李施彥2021年與女演員徐智勝結婚。（圖／翻攝自IG）

而在懷孕消息正式公開前，李施彥其實已悄悄流露喜悅。聖誕節（25日）當天，他在個人社群平台限時動態分享一張佈置照片，畫面中可見寫有「OH BABY」字樣的氣球裝飾，雖未多作說明，卻引發不少網友猜測，認為是在暗示家庭迎來新成員，如今消息獲得證實，也讓該貼文再次被翻出討論。

李施彥在聖誕節發IG限時動態藏玄機。（圖／翻攝自IG）

此外，李施彥今年6月出演MBC綜藝《既然出生就環遊世界4》時，也曾在節目中坦率談及對孩子的期待。當時他挑戰西藏佛教修行儀式「五體投地」，並表示雖然自己並非佛教信徒，但對修行者的心境感到好奇，因此選擇親自嘗試。他在節目中慎重吐露心聲，親口說道：「我和家人都有一個共同的期待，那就是新的家庭計畫。我從今年開始下定決心。」並補充表示：「希望這份迫切而誠懇的心意能夠實現。」

隨著徐智勝懷孕消息對外曝光，不少粉絲與網友也紛紛湧入留言區送上祝福，期待李施彥即將展開的全新人生篇章。

李施彥曾在MBC綜藝《既然出生就環遊世界4》節目中坦言生孩子計畫。（圖／翻攝自MBC）

