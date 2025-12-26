人氣男歌手爽吃生蠔吐到站不住 搭救護車就醫1舉動挨轟急刪文

日本創作歌手優里（Yuuri）。（圖／大鴻藝術、超級圓頂提供）

日本人氣創作男歌手優里（Yuuri）今年10月曾來台開唱，因為與台灣喜劇演員喬瑟夫長相宛如雙胞胎，一度在社群上成為熱門話題。優里近日傳出聖誕節期間吃壞肚子搭救護車送醫，但他的1舉動卻遭日網友砲轟，優里只能緊急刪文處理。

優里近年不只在日本擁有高人氣，還在亞洲展開巡迴演唱會，預計在12月27、28日於沖繩完成最後一站演出。但優里25日在個人YouTube頻道上傳最新近況，他在24日平安夜吃了生蠔，沒想到身體突然出現嘔吐不止、無法站立等情況，甚至無法言語，只能緊急叫救護車。

優里曬救護車車內照遭日網砲轟。（圖／翻攝自X／yuuri_official）

影片中優里也回想當時就醫的慘況，自己病重到「斷片」，記不清楚發生哪些事情，直到打點滴後身體才慢慢好轉，聖誕夜幾乎在夢裡度過。不過優里在社群平台X分享影片，隨文附上一張躺在救護車裡、很難受的模樣，竟意外掀起日本網友不滿。

有自稱醫護人員的網友公開譴責優里的行為，「有時間拍照就不要叫救護車，救護車不是拿來炫耀發文的工具」。其他網友也認為優里身體不適叫救護車很正常，但特地在社群PO出照片就很不妥當，「唉，生病就醫不用特地拿出來講」、「心疼優里，但真的不用曬搭救護車的樣子」。在遭到網友砲轟後，目前優里該則貼文已經刪除。

