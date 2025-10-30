人氣短劇CP疑假戲真做！韓雨彤、曾輝遭直擊十指緊扣 親暱喊妞妞

記者林宜君／台北報導

大陸短劇圈再掀戀愛話題！CP名被稱為「落日雨輝」的韓雨彤與曾輝，在劇中多次搭檔演出情侶，深受觀眾好評，兩人也因合作過多部短劇培養出好默契，今年起頻被拍到兩人疑似「戲假情真」陷入熱戀，近日也再度被捕捉到街頭約會放閃的畫面，引起粉絲暴動。

根據網友27日上傳的現場照片，兩人十指緊扣邊走邊笑，甜度爆表。（圖／翻攝自微博）

根據網友27日上傳的直擊照片，兩人現身北京三里屯街頭，打扮休閒、互動自然。曾輝不僅體貼幫忙提袋子，還被聽見親暱喊韓雨彤「妞妞」，兩人十指緊扣邊走邊笑，甜度爆表。消息曝光後，立刻登上微博熱搜，關鍵字「偶遇曾輝韓雨彤牽手逛街」迅速衝上榜首。

不少網友激動留言：「這是真人版偶像劇吧！」、「他們真的超配！」、「落日雨輝不只戲裡甜，現實也閃瞎眼！」也有理性粉絲提醒：「多關注作品，少關注私事。」

韓雨彤（左）與曾輝（右）自合作以來人氣急升，連續出演多部戀愛題材短劇。（圖／翻攝自韓雨彤微博）

事實上，韓雨彤與曾輝自合作以來人氣急升，連續出演多部戀愛題材短劇。早在今年春節，就曾有粉絲目擊兩人一同外出購物，不久前在五月天演唱會現場，韓雨彤、曾輝也被拍到一同現身參加的身影，且兩人互動親密自然，再度引爆戀情揣測。

雖然兩人至今仍未正面回應，但曾有合作演員在直播中脫口提及「他們真的很好」，被粉絲視為「說溜嘴」的暗示。隨著「落日雨輝」CP熱度居高不下，粉絲紛紛留言祝福：「如果是真的，希望長長久久！」、「這對真的太甜了！」

