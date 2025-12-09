人氣童星猝逝得年25歲！ 知情人士揭「真正死因」：走得那麼突然

娛樂中心／綜合報導

人氣童星葉子誠離世得年25歲，馬來西亞漫畫家徐有利透露其「真正死因」。（圖／翻攝自臉書）

馬來西亞男星葉子誠（本名葉子城）2012年在《哥妹倆之驚歷48》擔任主角「徐果果」出道，當時他年約11歲，憑藉可愛形象一夕爆紅。未料葉子誠今（9日）卻傳出已於8日離世，得年25歲，讓許多粉絲不敢置信。馬來西亞漫畫家徐有利透露其真正死因，並感嘆「走得那麼突然，叔叔真的接受不到。」

葉子誠2012年在《哥妹倆之驚歷48》擔任主角「徐果果」出道，當時他年約11歲，憑藉可愛形象一夕爆紅。（圖／翻攝自臉書）

馬來西亞漫畫家徐有利在臉書發文，子城因病走了，走得那麼突然，叔叔真的接受不到。他寫道「翻查一下，我們最後一次聯繫，是你發來的祝福…叔叔正動心臟大手術時刻。」他接著感嘆，電影已是10年前的事了，是緣分讓他們相遇，雖然相聚短暫，但如今的你才25歲......，他形容這是「天妒英才，實在惋惜。」

人氣童星葉子誠離世得年25歲，馬來西亞漫畫家徐有利（右）透露其「真正死因」。（圖／翻攝自徐有利臉書）

徐有利不捨表示「叔叔心裡很難過！你是可愛的孩子，也是好孩子，叔叔知道，你永遠是叔叔心中的真人版果實。 」他最後哀悼「子城，永別了，一路走好。叔叔會想念你。」

