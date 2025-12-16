人氣粉專「台南式」防堵網軍出手 一鍵封鎖「中國用戶禁止觀看」

台南式粉專設定「禁止中國地區IP觀看」。（翻攝自台南式臉書粉專）

臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」擁有29萬按讚數、45萬名追蹤者，分享台南交通、時事、人文或特色街景，15日宣布：「從今天起，中華人民共和國的臉書使用者看不到台南式囉。」意即開啟「禁止指定地區IP觀看」的功能，疑似是想防堵境外網軍。

網友原本對於這個措施感到不解，留言詢問：「不過……中國人本來就不能用臉書？他們都是翻牆，所以應該會被定位在其他位置？」台南式小編回覆：「對哦，所以理論上他們本來就不能看，但定位卻在中國的使用者就蠻有趣囉。」也提到中國網友若透過翻牆上臉書，IP應該不會在中國，所以還是看得到。

台南式小編提到，會限制中華人民共和國，是因為他們本來理論上就不能用臉書，會使用臉書但定位卻在中國的帳號，通常都有一些特定目的，因此予以限制。多數網友都表示支持，留言：「台南式獨立了」「支持，我們國家自己的事，何時需要他國來討論干涉？何況都是些網軍來鬥臭帶風向的。」「很多台南相關的社團也應該比照這個。」

還有人提議將星馬港澳都列入，不過台南式表示，這些地方可能也是有很多會喜歡台南的人，甚至是台南人移居海外，不會特別限制。





