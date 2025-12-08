人氣網漫翻拍！19禁古裝劇《夜香》選角曝光：李敏鎬X文佳煐上演「偽骨科兄妹羅曼史」！《親愛的X》名導李應福執導新作

【文/少女心文室】2025年即將結束，近期有不少新劇選角卡司曝光！在今(8)日根據韓媒報導指出，兩大男女神李敏鎬與文佳煐有望主演新劇《夜香》(暫譯)，不只演員卡司相當頂級，導演更由名導李應福執導！李應福先前執導《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》系列、《親愛的X》等熱門電視劇，下一部作品以古裝劇登場，可以說是演員與導演間的強強聯手！

《那個男人的記憶法》文佳煐劇照、《The King：永遠的君主》李敏鎬劇照

古裝劇《夜香》(夜之香)為漫改劇！有望由李敏鎬與文佳煐聯袂主演！該劇改編自人氣網漫，講述了在女性被壓迫的朝鮮時代為背景，一個反抗自身命運，忠實於自己欲望的女人「徐紅」，和一個雖然深愛著她，但接受自己的命運，隱藏自己欲望的男人「徐載河」之間發生的炙熱而又悲傷的故事。

《夜香》(夜之香)網漫

38歲韓劇男神李敏鎬，過往誕生眾多夯劇，包括《花樣男子》、《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》等熱門韓劇，讓李敏鎬站穩亞洲男神之位，上一部作品是2020年的《The King：永遠的君主》，不少粉絲也相當期待韓劇男神的回歸，李敏鎬站穩亞洲男神之位後出發國際，拍攝國際性影集《柏青哥》系列，去年以《問問星星們》回歸！而李敏鎬下部新劇將挑戰古裝劇回歸！在《夜香》飾演「徐載河(音譯)」本是一名庶民之子，在和睦的家庭中長大，但父親去世後，他的人生徹底崩塌，後來又有了新身分，隨後以漢陽首富徐東元之子的身份，開啟了全新的人生，他對劇中飾演妹妹的女主有著覆雜的感情。

《The King：永遠的君主》李敏鎬劇照

29歲文佳煐先前主演《偉大的誘惑者》、《那個男人的記憶法》、《女神降臨》、《Link：盡情吃，用力愛》、《愛情的理解》等多樣愛情劇受到觀眾喜愛，不管是演出學生或是職場角色都相當百變有魅力！而文佳煐今年先以新作《那傢伙是黑炎龍》回歸，緊接著下半年又主演《瑞草洞》回歸！而文佳煐下一部新作有望主演《夜香》飾演「徐紅(音譯)」為漢陽首富徐東元的獨生女，是一個擁有智謀和執行力很強的人，性格很堅強，更投身市場、以謀略和執行力組建商團的果敢角色，在該時代反抗對女性的種種束縛、憑一己之力開拓人生道路的人物！李敏鎬與文佳煐將共譜「偽骨科羅曼史」！

《那個男人的記憶法》文佳煐劇照

