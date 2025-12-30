人氣貝果店「超猛剖面照」竟是盜圖！遭跨海抓包 網轟「丟臉丟到國外」

馬來西亞貝果品牌「JOJA Bagel」在threads發文指控台北一貝果店盜圖。翻攝自threads



雙北一間人氣貝果店遭馬來西亞貝果品牌「JOJA Bagel」跨海指控，盜用他們拍攝的產品照，消息曝光後，網友痛批「丟臉丟到國外」。涉事店家也留言道歉，表示因作業疏失，已經刪照。

該貝果店家成立約2年，在新北淡水、台北天母都有門市，口味豐富、甜鹹皆有，宣傳的剖面照餡料滿溢，十分誘人。未料，12月22日公告新口味「辣味費城牛肉」即將上市的照片竟是盜圖。

涉嫌盜圖的台北某貝果店發出道歉聲明，並將照片刪除。翻攝自threads

位在馬來西亞檳城的貝果店「JOJA Bagel」昨在threads上，曬出兩張圖表示，一張是他們團隊拍攝的產品圖，另一張是該雙北店家的宣傳圖，JOJA Bagel質疑：「是直接截圖盜用的概念？」

網友見了紛紛痛批，「台灣又丢臉丢到國際去」、「她們一定覺得遠在檳城的你們不會看到，好噁心！」、「永遠不會原諒盜圖的人」、「台灣人建議你告起來領個年終獎金」、「蛤為什麼盜圖啊… 自己沒商品嗎」、「太丟台灣人的臉了吧？」。

也有人歪樓表示，JOJA Bagel的照片看起來好好吃，「請問有打算來台灣開分店嗎」、「下回有機會再去試試」、「這家檳城的JOJA Bagel 超級好吃，希望大家有去馬來西亞玩都去支持！」。

被指控盜圖的店家留言「這邊向店主您鄭重道歉，平台圖片當下也均已全刪除」，並在社群發出道歉聲明，表示因作業疏失，未經商家事前同意使用其相關圖片，對商家造成困擾與不便，在此致上誠摯歉意。

涉嫌盜圖的貝果店解釋是「作業疏失」。翻攝自threads

店家說，目前已將相關內容下架，並主動私訊該商家說明情況與後續處理方式。未來會更加審慎檢視所有素材來源，確保尊重每一位商家與創作者的權益。並向商家、大眾致歉。

