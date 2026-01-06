人氣超旺！王世堅春聯「一馬當堅」 限量1.2萬份「快發完」

王世堅馬年春聯超搶手。翻攝王世堅臉書



民進黨北市立委王世堅近日推出馬年春聯，一推出就非常搶手，限量1.2萬張已經快要發完。針對「一馬當堅」的春聯涵義，王世堅說，「堅」是指「堅定走在正義的道路」的含意，但是否回心轉意「出馬」參選台北市長？他則說完全沒有別的意思，並且表示民進黨人選大約一到兩個禮拜就會有結論。

王世堅近日前往職籃比賽開球嘉賓，在現場用力吶喊、揮舞毛巾，還再度重現「從從容容」金句，獲得不少回響。

另外，王世堅的春聯除了有馬年意象，上頭還有Q版王世堅拉著招牌小提琴的插圖，而一馬當「堅」還有「堅定走在正義的道路」的含意，春聯超搶手，民眾一次拿就是好幾張，也有人特別幫中南部親友搶，網友也建議王世堅應該要全台發放。

至於台北市長選戰，王世堅再度提到自己推薦的徐國勇、莊瑞雄、鄭麗君、高嘉瑜都非常優秀，也透露黨中央應該再過一兩個禮拜人選會有結論。

