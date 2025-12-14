人氣超旺！蘇巧慧首度以參選人身分掃市場 民眾嗨喊「蘇市長」

即時中心／顏一軒報導

立委蘇巧慧今（14）日首度以民進黨新北市長參選人身分前往新北三重重新及中央市場發起掃街，包含新北市議員顏蔚慈、彭佳芸、李倩萍、邱婷蔚，以及李坤城、李余典、陳啟能服務團隊等齊聚相挺，市場內更有多位民眾爭相與蘇巧慧握手，熱情高喊「蘇市長」。蘇巧慧表示，自從她擔任立委以來，每一年過年前都會在過年前拜訪各市集，現在她把拜訪範圍從選區擴大到全新北，也是維持一樣心情，和新北市四百萬的市民朋友一起準備迎接新的一年，也希望爭取更多市民朋友支持。





蘇巧慧指出，她擔任立委以來，每一年都會在過年前拜訪各個市集、掃市場，傾聽基層聲音，並和民眾一起除舊布新，因此自從她正式獲得民進黨提名參選新北市長後，她也同樣按照慣例，把拜訪範圍從選區擴大到全新北，提早從今天開始啟動市場拜訪行程，並且在過年前準備一些小物與鄉親分享，例如今天所準備的菜瓜布，讓大家在歲末年終時可以除舊佈新，一起迎接新的氣象。

快新聞／人氣超旺！蘇巧慧首度以參選人身分掃街 民眾嗨喊「蘇市長」

蘇巧慧今（14）日首度以民進黨新北市長參選人身分前往新北三重重新及中央市場掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

同時，今天也是蘇巧慧正式獲民進黨提名參選新北市長後，首場和新北議員「母雞帶小雞」的掃街行程，對此蘇巧慧表示，民進黨本來就是一個團隊，雖然大家來自不同的成長背景，但是因為大家認同民進黨堅守台灣民主，一起為台灣進步而努力的價值與方向，才會凝聚成民進黨的團隊，因此未來，她和新北隊一定也會打出同樣的氣勢，在新北各個地方都讓大家看見民進黨所推出的議員，都是最傾聽民眾聲音的民意代表，也希望從市長到議員，大家都能夠認同民進黨推出的人選。

針對國民黨近期傳出藍白合機制已在順利推行，蘇巧慧指出，從宣布參選以來，她一直照著自己的步調，走遍新北的大街小巷，積極爭取市民的認同，不論對手是誰，她的面試官就是超過400萬人的新北市民，無論最後對手能不能整合，她都會要求自己的團隊觀念要最新、有創意、執行力要強，因此她昨天才在土城舉辦「聖獺老公公冬日餅乾派對」，結合今年度新北唯一獲獎的永續觀光工廠，除了唸故事之外，也帶大小朋友們一起製作聖誕限定版的翻糖餅乾，唱起台語版聖誕歌，70組參加名額瞬間秒殺。

最後，蘇巧慧強調，她所經營的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》已逾5年，至今已錄製超過300集繪本故事，很感謝這麼多爸爸媽媽帶著小朋友來參與，這也代表她的團隊很認真地去了解親子家庭的需要，更證明她們是一個溫暖、創新、會做事的團隊，也希望接下來能夠幫爸爸媽媽減輕育兒的負擔，繼續經營優質節目、優質的活動，她會和新北的議員一起讓新北市成為孩子們的快樂天地。

