人氣退燒？酸菜魚名店又收一家 台北東區「吾二酸菜魚」熄燈了

大陸特色餐點「酸菜魚」2023年在台灣崛起後，成為各大餐飲集團的新興戰場，不過時過境遷熱度不如以往。在台北東區曾吸引排隊人潮的知名餐廳「吾二酸菜魚」，在Google評論上擁有4.7顆星高評價，近日卻傳出熄燈消息，不但餐廳外掛上出租布條，Google地標也被改為「7－11」，雖然臉書粉專名稱仍是「吾二 酸菜魚」，不過IG名稱已改為「吾二小鍋」，顯示品牌轉型為個人鍋物。

吾二酸菜魚2023年插旗台北大安區，鄰近捷運忠孝敦化站，主打菜色包括「老罈酸菜魚」及「吾二冬蔭魚」，基底食材使用了新鮮烏鱧魚片，當時乘著酸菜魚熱潮吸引大票排隊人龍，除了不少名人、明星登門品嘗，各大媒體也紛紛上門採訪，不過今年中品牌推出吾二小鍋，8月又宣布酸菜魚開放提供個人鍋，可見品牌轉型個人鍋物的先兆。

廣告 廣告

近日有民眾發現，吾二酸菜魚東區餐廳默默歇業，門口掛上招租布條。《中時新聞網》實際查詢，發現吾二酸菜魚的Google地標被改為「7－11」、暫停營業的狀態，雖然臉書粉專名稱仍是「吾二 酸菜魚」，不過IG名稱已改為「吾二小鍋」。

事實上，除了吾二酸菜魚，築間、美食-KY等各大餐飲集團都曾針對酸菜魚推出相關品牌，不過隨著酸菜魚人氣不在，餐飲集團也紛紛宣布品牌轉型。根據《中時新聞網》過去報導，許多網友認為酸菜魚之所以退燒，主因是展店過快、口味偏重，因此較難成為日常餐點。

更多中時新聞網報導

蕭薔慈善年曆30載纖腰依舊

陸小芬人生旅程謝貴人扶助

MLB》力拚衛冕 大谷出征經典賽