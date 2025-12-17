人氣高！自民黨推高市早苗「紅白」海報 首刷32萬份創紀錄

編譯張渝萍／綜合報導

日本首相高市早苗所屬的自民黨，16日發布最新海報，可看到海報一共有紅白兩款，大大的高市早苗個人照放中間，搭配「讓日本列島更強盛、更富裕」的標語。

人氣高印製量破紀錄

根據日媒報導，首批海報印製32萬張，紅白各16萬。報導指，這些印製量是根據日本各地黨部提出的需求量來印製，已創歷來最高數量，顯示高市早苗高人氣。

首批高市早苗海報有紅白兩款，共印製32萬份創紀錄。（圖／翻攝自X平台 @jimin_koho）

標語有玄機

自民黨宣傳本部長鈴木貴子表示，標語刻意使用「日本列島」，而非「日本」，就是為了超越國名，強調整個國土，「傳達要讓這塊土地更強大、更豐饒」的想法。

廣告 廣告

而白色與紅色也有意義。鈴木表示，「白色版本凸顯高市早苗的親切笑容與手勢，紅色版本則呈現堅毅沉穩的決心。」

高市很滿意

報導指，海報印好後，高市也親自檢視過，鈴木貴子回憶當時的情況說：「首相很認真仔細看了海報，接著滿意點點頭跟我說：『貴子，做得很好，我愛你喔！』聽到這句話讓我覺得這次真的做得很不錯。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

擊敗日本奪首冠！陳傑憲首談「不在東京慶功」原因 暖心細節曝光

中國為「台灣有事說」狀告安理會！日大使冷回一句

小泉進次郎點名中共軍費大增7倍堪憂！中國爆氣發聲了 台網友看傻

獨家／地主千金欠債！超跑車行遭貼海報 店家喊冤怒告

